Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, completa um ano de funcionamentoFabio Guimarães

Publicado 20/06/2024 14:18

São Gonçalo - O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, completa um ano de funcionamento em plena operação e com todos os serviços disponíveis: desde as consultas com especialistas até os 19 exames de imagem e laboratoriais. Os gonçalenses têm muito a comemorar. Ao todo, até o fim de maio deste ano, foram mais de 736 mil serviços disponibilizados. Só de exames foram mais de 450 mil.

“O nosso Centro de Imagens completa um ano. Aqui no Vila Três, como muitos vão se lembrar, existiu por muitos anos uma obra inacabada que consumiu milhões em recursos públicos, um verdadeiro elefante branco. Quando assumimos, um dos nossos compromissos era dar uma solução para isso. O resultado a gente está vendo. Em um ano, o Ciesg ofertou mais de 700 mil atendimentos. Eu tenho muito orgulho e quero agradecer a todos que trabalharam no projeto, na construção e aos que trabalham diariamente no atendimento à população. Que venham muitos mais anos de operação”, disse o prefeito Capitão Nelson.

No Ciesg, os gonçalenses têm à disposição vários diagnósticos que não estavam disponíveis na rede pública municipal antes da gestão do Capitão Nelson. Com o novo equipamento, que estava com obra parada por mais de dez anos, os pacientes são atendidos com mais celeridade e qualidade, diminuindo as filas na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.

O local oferece diagnósticos por biópsia, densitometria, ecodoppler, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, holter, mapa, mamografia, raio-x, ressonância magnética, ressonância magnética com contraste, teste ergométrico, tomografia, ultrassonografias e exames laboratoriais de sangue e urina. E tem o suporte dos profissionais de serviço social e enfermagem, além de serviços de fisioterapia.

Ainda conta com a oferta das especialidades médicas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, reumatologia, urologia, gastroenterologia, neurocirurgia, neuropediatria, pneumologia, mastologia, proctologia, otorrinolaringologia e geriatria. Dentro da unidade também está o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Vila Três.

O secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha, reiterou que o espaço, aos poucos, foi ampliando a oferta de serviços e especialidades. “O Ciesg começou oferecendo algumas especialidades e exames. Com o passar dos meses, observamos a necessidade da população e do município para a realização de outros exames e consultas e fomos inserindo no Ciesg. Hoje, são pouquíssimas especialidades e exames que não são encontrados no local”, contou o secretário.

No primeiro andar, os gonçalenses realizam os exames de imagem, têm acesso ao CEO e à fisioterapia. “Aqui é muito bom, é coisa de primeiro mundo, realmente. Ninguém pode falar mal de São Gonçalo com essa mudança toda. Se falar, está mentindo. Só esse lugar já faria toda a diferença. Já estive aqui várias vezes com o meu pai e ele sempre é bem tratado. Todo mundo aqui é simpático e atencioso. É maravilhoso. Só tenho elogios mesmo”, disse a consultora de vendas Cida Rodrigues, de 57 anos, que acompanhava o pai José Felipe de Abreu, de 78 anos, em uma ressonância magnética.

Criado para ampliar o atendimento das especialidades odontológicas, o CEO garante serviços de média complexidade e usuários de postos de saúde que não têm consultório dentário para os tratamentos de baixa complexidade. No CEO, os gonçalenses têm acesso a cinco especialidades da Odontologia: cirurgia buco-maxilo-facial, periodontia, estomatologia, endodontia e os atendimentos para os pacientes com necessidades especiais. O local disponibilizou 49.342 serviços, entre consultas e tratamentos.

A fisioterapia realizada no Ciesg é para os casos de média e alta complexidades para os pacientes que passaram por cirurgias, sofreram lesões ou acidente vascular cerebral (AVC), por exemplo. Por mês são oferecidos uma média de 2,2 mil atendimentos, entre consultas e tratamentos. O segundo andar do Ciesg, em Vila Três, foi reservado para as consultas dos médicos especializados e para os exames laboratoriais. Ao todo são 17 especialidades médicas oferecidas. Desde o início do funcionamento do Ciesg, foram ofertadas mais de 183 mil consultas. Os exames laboratoriais, que começaram a ser realizados em julho, somam 326.496 de sangue e urina. As coletas começaram em 12 mil por mês e já ultrapassam 30 mil mensais.



Agendamentos

Todas as consultas e exames do Ciesg são agendados através da Central de Regulação da Secretaria. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal para ser inserido no sistema. A Central de Regulação vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

Para marcar exames e consultas é necessário levar o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. O Ciesg fica na Rua Alagoas, 240, Vila Três.