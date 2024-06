São Gonçalo em Movimento: projeto é promovido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer - Renan Otto

Publicado 18/06/2024 19:36

São Gonçalo - Considerada uma importante ferramenta para o desenvolvimento de uma pessoa com deficiência, a psicomotricidade é oferecida de forma gratuita em São Gonçalo através do São Gonçalo em Movimento, projeto promovido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

A psicomotricidade é uma ciência criada para desenvolver, de forma lúdica, a capacidade física, mental e afetiva para pessoas com deficiência. A atividade pode se tornar uma importante aliada de auxílio para pessoas que têm paralisia cerebral, alterações genéticas ou mentais, além de ser recomendada para todas as crianças que possuem alguma alteração no seu desenvolvimento.

Durante a realização das aulas, a professora Ana Rosa trabalha com movimentos que fortalecem a postura, sustentação, equilíbrio, lateralidade, imagem corporal, coordenação motora, estruturação espaço-temporal, praxia global e fina, essa última relacionada à tarefas motoras finas.

“Uitlizamos técnicas em um circuito montado na quadra poliesportiva e também trabalhamos com recursos lúdicos que trabalham a coordenação motora fina dos alunos. Além disso, com as aulas conseguimos promover a interação entre os alunos, contribuindo também para a socialização e o emocional deles”, disse a professora.

Maria Conceição Pacheco é tia de Luis Felipe, de 29 anos, que tem dificuldades na coordenação motora, e se sente feliz e emocionada ao ver o desenvolvimento do jovem. “Faço questão de parar tudo que eu estiver fazendo para levar o Luis Felipe às aulas porque tem sido ótimo para o desenvolvimento dele. Ele entrou no projeto em novembro do ano passado e desde então só vejo melhoras”, declarou Maria Conceição.

Através do São Gonçalo em Movimento, a psicomotricidade é oferecida no Embaixadores Social Clube, que fica na Rua Maria Fonseca, 60, no bairro Camarão. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, de 13h às 14h, de 14h às 15h, e de 15h às 16h; e às quartas, de 8h às 9h, de 9h às 10h, de 10h às 11h e de 11h às 12h. Na unidade é possível fazer um cadastro reserva para futuras vagas.