São Gonçalo - Mais cinco atletas terão a oportunidade de participar de uma competição esportiva nacional graças ao “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, benefício concedido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.

Os atletas viajam para São Paulo, nesta sexta-feira (21), para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, para crianças de 4 a 15 anos, que acontece na cidade de Barueri, entre os dias 22 e 23 de junho. O evento, organizado pela Confederação Brasileira da modalidade (CBJJ), é a competição mais importante do esporte no país.

“É muito satisfatório poder proporcionar essas oportunidades para os atletas da nossa cidade. Desde a implementação da lei do Auxílio ao Atleta Gonçalense, no ano passado, temos conseguido aumentar a participação de atletas gonçalenses em competições nacionais e internacionais, e muitos deles retornam para nossa cidade com a medalha no pescoço”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade. Receberam o auxílio Luan Borel, Sthefany dos Santos, Lorena Madelon, Alice Pereira e Alice Maria Clara de Jesus, que viajam em busca de colocar São Gonçalo no lugar mais alto do pódio.

“A iniciativa da Prefeitura veio para somar aos nossos esforços diários. É uma iniciativa de excelência para nossos filhos e, com o benefício, fica mais viável manter a carreira de atleta de alto rendimento, pois os custos são altíssimos com passagens, hospedagens e inscrições”, afirmou Mônica Pereira, mãe do Luan, que vai competir na categoria infanto juvenil 3 pluma.

Podem participar do “Auxílio ao Atleta Gonçalense” esportistas de alto rendimento de todas as modalidades esportivas, filiados à Confederação, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, Federação e Associação no município de São Gonçalo. O auxílio é destinado à participação do atleta gonçalense, a partir de 8 anos, em competições esportivas nacionais e internacionais.