Com aulas práticas e teóricas, o curso é composto por cinco módulos e ensina sobre noções básicas de Defesa Civil e voluntariadoDivulgação

Publicado 17/06/2024 16:05

São Gonçalo - A Defesa Civil de São Gonçalo realizou, nesta segunda-feira (17), a aula inaugural da nova turma do Curso de Voluntários, no Sest Senat, em Tribobó. As aulas serão ministradas por agentes do próprio órgão e irão até a próxima sexta-feira. Após o curso, os 23 voluntários inscritos ganharão um certificado e poderão atuar em abrigos provisórios e auxiliar a Defesa Civil em situações de desastres naturais.

Com aulas práticas e teóricas, o curso é composto por cinco módulos e ensina sobre noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas, dentre outros.

"A população começou a observar com maior intensidade a questão dos desastres naturais. A cada reportagem que elas assistem, cria-se a curiosidade sobre as ações da Defesa Civil. Foi o que ocorreu com o Rio Grande do Sul, por exemplo. Por isso, temos uma turma determinada e forte. Essa é a quarta turma que estamos formando. Queremos também nos aproximar mais dos voluntários, tanto os já formados quanto os das nova turma, com uma integração cada vez mais efetiva e oportuna", disse.

As outras aulas do curso ocorrerão na Uniasselvi, no Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo, no horário de 10h às 17h.