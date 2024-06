A unidade terá duas salas de espera, quatro consultórios com banheiros adaptados, oito consultórios para os atendimentos médicos, consultório odontológico e mais - Fábio Guimarães

A unidade terá duas salas de espera, quatro consultórios com banheiros adaptados, oito consultórios para os atendimentos médicos, consultório odontológico e maisFábio Guimarães

Publicado 16/06/2024 20:39

São Gonçalo - A nova Clínica Municipal Gonçalense de Neves está pronta para ser, de fato, erguida. Depois de trabalho intenso de preparação para estabilização do terreno e ordenação do fluxo de águas pluviais, toda a fundação está pronta. Nos próximos dias, as paredes começam a ser levantadas e a obra deve ser finalizada até o final deste ano.

Com endereço na esquina entre as ruas Oliveira Botelho e Barão de São Gonçalo, a nova clínica vai atender 24 mil usuários, dobrando a capacidade de atendimento da atual Unidade de Saúde da Família (USF) Neves, que atende 12 mil usuários. A unidade contará com médicos generalistas, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

Equipe do eMulti vai fazer parte dos serviços oferecidos com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Além dos profissionais, programas da Atenção Básica estarão disponíveis, assim como exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

Com a inauguração da nova construção, a atual USF Neves – que funciona em um imóvel alugado na Rua Floriano Peixoto, 2.306 – será desativada. A nova unidade terá ambientes humanizados, climatizados e com atendimento de excelência.

“A clínica vai atender todos os pacientes da atual USF Neves, que tem cadastro de 12 mil pessoas e vai ter capacidade para atender mais 12 mil dos arredores. Também teremos outros serviços e programas da Atenção Básica disponíveis. A equipe da saúde trabalha incansavelmente para proporcionar melhores atendimentos e serviços aos gonçalenses”, disse o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.

A unidade terá duas salas de espera, quatro consultórios com banheiros adaptados, oito consultórios para os atendimentos médicos, consultório odontológico, sala de raio-x dentário, escovódromo, sala de espera de exames odontológicos, salas de procedimentos com banheiro adaptado, curativos, imunização, inalação, multiuso para capacitações de educação permanente, duas de acolhimento, coleta laboratorial, estoque, esterilização, fraldário e salas para funcionários (dos armários, administração, direção, almoxarifado, refeitório, utilidades, estoque de medicamentos e dispensação de medicamentos), quatro banheiros para a população em geral e quatro banheiros adaptados.

As obras seguem todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.