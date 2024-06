Medalhistas: parte do time do Estado do Rio de Janeiro, que contou com 282 inscritos - Luiz Carvalho

Publicado 14/06/2024 19:12

São Gonçalo - O prefeito Capitão Nelson recebeu, na tarde da última quinta-feira (13), em seu gabinete, onze atletas que foram beneficiados pelo “Auxílio ao Atleta Gonçalense” e representaram o município no 33º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, que aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo, entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Ao todo, os atletas conquistaram 21 medalhas, sendo 10 de ouro, sete de prata e quatro de bronze.

“É muito satisfatório presenciar esse momento porque fui vereador por quatro mandatos e sempre vi de perto a dificuldade que os atletas gonçalenses tinham para poder participar de competições fora do nosso município. E poder implementar no nosso governo essa lei do Auxílio ao Atleta Gonçalense é gratificante, porque São Gonçalo é repleto de talentos que precisam de incentivo e já estamos vendo os resultados desse incentivo em forma de medalhas. O esporte tem um papel muito importante na formação do cidadão, não iremos medir esforços para promover incentivos. Parabenizo todos os atletas que treinam arduamente para colocar São Gonçalo no topo”, afirmou o prefeito.

“Além do Auxílio ao Atleta Gonçalense, disponibilizamos dois ônibus para que todos os atletas do Estado do Rio pudessem participar da competição. Acreditamos no incentivo, visto que todos os atletas que foram contemplados conquistaram medalhas, muitos deles até mais de uma”, completou o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade.

Os atletas formaram o time do Estado do Rio de Janeiro, que contou com 282 inscritos na competição. O Rio ficou em primeiro lugar no pódio de medalhas conquistadas, entre os 18 Estados participantes. “É muito importante ressaltar esse investimento nos atletas porque, desde a implementação da lei, estamos conseguindo aumentar o número de atletas participantes em importantes competições esportivas. Nesse campeonato, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro teve mais inscritos até que o próprio Espírito Santo, que sediou a competição. Agradecemos à prefeitura por todo o apoio”, afirmou Capitulino Gomes, presidente da Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o encontro, o prefeito também recebeu o pequeno Caio Cardoso, de 9 anos, que foi vice-campeão no Mundial Abu Dhabi World Professional Jiu-jitsu Championship, uma das principais competições do mundo da modalidade, no ano passado. Caio também foi beneficiado com o Auxílio ao Atleta Gonçalense, que custeou a passagem de avião para o que o atleta participasse da competição. “Pela primeira vez estamos recebendo incentivo do poder público. Acredito que todos os atletas que se dedicam a participar de campeonatos estão se sentindo valorizados e incentivados com a implementação do Auxílio ao Atleta. É gratificante poder representar São Gonçalo no Brasil e no mundo”, disse Wesley Cardoso, pai do Caio.