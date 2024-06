São Gonçalo: Prefeito Capitão Nelson acompanha diariamente o andamento das intervenções - Luiz Carvalho

Publicado 14/06/2024 15:07

São Gonçalo - As obras de revitalização da Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê, estão focando também na requalificação viária da região. É que, além de uma nova praça, com quiosques, academia para idosos, o primeiro Parcão do município e brinquedos para crianças, as ruas do entorno estão recebendo obras de drenagem e pavimentação e terão seu trânsito reordenado.

As mudanças no trânsito buscam reordenar a região, que recebe um fluxo intenso de veículos que procuram a Ceasa e também ambulâncias que vão em direção ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A nova área de lazer e seu entorno estão sendo revitalizadas pela Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, seguindo os moldes do programa Praça Renovada.

O prefeito Capitão Nelson acompanha diariamente o andamento das intervenções. "É uma obra muito solicitada pela população. Vamos entregar uma área de lazer para que todos possam aproveitar, desde as crianças até os mais velhos. E, ao mesmo tempo, reordenar o trânsito da região, melhorando o sistema viário. Nós queremos que nossa população tenha orgulho de morar aqui em São Gonçalo", afirmou.

O jornaleiro Tercilio Vidal, de 50 anos, trabalha em frente à praça há mais de 10 anos. Ele acredita que o projeto da nova praça está mais funcional. "Acho que o projeto nunca esteve tão funcional. A população daqui merece. Sei que tem ocorrido alguns transtornos por causa da obra, mas isso acontece em qualquer lugar, o importante é que está ficando bonita e o resultado vai ser ótimo para a população. Os meus clientes que passam aqui estão animados e contentes com essa nova área de lazer para o bairro, que é populoso", contou.

As palmeiras que ficavam na antiga praça foram retiradas pelo Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação. De lá, algumas árvores foram replantadas na Área de Proteção Ambiental (APA) de Maria Paula, na obra do polo de autopeças do Jardim Alcântara e às margens da RJ-104. No local, um novo paisagismo está sendo implementado com árvores que foram retiradas do MUVI e estão sendo replantadas na nova praça. O projeto da obra surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos e foi elaborado pelas secretarias de Transportes e de Gestão Integrada e Projetos Especiais. As intervenções na Praça do Colubandê tiveram início no final de fevereiro e possuem um prazo de conclusão de 180 dias.