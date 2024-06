O processo de vistoria observa itens de segurança de todos os táxis legalizados na cidade - Luiz Carvalho

O processo de vistoria observa itens de segurança de todos os táxis legalizados na cidadeLuiz Carvalho

Publicado 14/06/2024 14:57

São Gonçalo - Os táxis que operam na cidade de São Gonçalo já estão sendo vistoriados pela Secretaria Municipal de Transportes. O calendário de vistorias 2024 se estende até o dia 19 de julho, com as vistorias realizadas conforme o número de autorização de cada veículo. O processo de vistoria observa itens de segurança de todos os táxis legalizados na cidade. São analisados os itens de segurança do veículo, como lâmpadas, alertas, faróis, estepe, esguicho, estado geral do veículo, pneus, cintos de segurança, além do correto funcionamento do bigorrilho e taxímetro.

“Anualmente realizamos este procedimento para que os usuários de táxi em São Gonçalo estejam resguardados quanto à segurança e também quanto à legalidade do serviço prestado. O selo de vistoria da Secretaria de Transportes é a garantia de que o veículo atendeu às exigências de segurança que foram estabelecidas”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

Após a análise realizada pela equipe da Semtran, os veículos aprovados e considerados aptos a realizar o serviço de táxi recebem o selo de vistoria 2024, fixado no para-brisa dianteiro. O taxista ganha o Certificado de Vistoria da Semtran, um documento de uso obrigatório a todos os táxis autorizados no município. Trata-se de um documento com informações do profissional, como nome do autorizatário, número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), CPF e informações referentes ao veículo. Durante ações de fiscalização da Semtran, os autorizatários que forem flagrados sem o Certificado de Vistoria serão multados pela irregularidade.

“É um procedimento super importante para os usuários de táxi na cidade. Assim é possível distinguir o táxi legalizado dos táxis piratas. É tudo feito de forma eficiente, não perdemos muito do nosso tempo e proporciona segurança para nós, taxistas, e também para o passageiro”, disse o taxista Luiz Otávio Figueiredo, de 50 anos.

O procedimento de renovação de licença 2024 é realizado na Rua João Damasceno, 135, Porto Velho, no horário de 10h às 12h30 e de 13h30 às 16h.