As obras tiveram início em abril e mais de 80 caminhões com resíduos foram retirados do local - Renan Otto

Publicado 14/06/2024 10:44

São Gonçalo - O Jardim Alcântara está de cara nova e ficando cada vez mais bonito para que o gonçalense possa usufruir do espaço com segurança e tranquilidade. Nesta quinta-feira (13), uma antiga área de descarte irregular de detritos na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, que está sendo revitalizada, recebeu asfalto. Além disso, a mesma área recebeu paisagismo, feito pela Secretaria de Conservação, e iluminação.

As obras na região tiveram início em abril deste ano. Na ocasião, mais de 80 caminhões com resíduos foram retirados do local. Além dos detritos, o local tinha muito mato, mau cheiro e urubus. Após as intervenções, o terreno passou também por obras de drenagem e terraplanagem.

O prefeito Capitão Nelson celebrou a celeridade das obras feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo."Iniciamos o projeto em abril para transformar essa área. Muitas pessoas antes vinham aqui com caminhões, principalmente de outros municípios, para descartar seus resíduos. Agora, limpamos, revitalizamos a área e vamos instalar câmeras de monitoramento para evitar que voltem a jogar detritos no local", disse.

Para os gonçalenses, a revitalização da área é motivo de comemoração. É o caso do autônomo Thiago Herdi, de 40 anos, que mora no Mutondo e passa pelo Jardim Alcântara constantemente para caminhar. "Agora, está 100% melhor do que estava antes, isso eu tenho certeza. Antes, estava degradado, com lixo, mato, urubus, mau cheiro, eu mesmo passava pouco aqui, tinha medo. Agora, temos iluminação, paisagismo, ficou melhor de trafegar por aqui em qualquer horário, a gente consegue visualizar melhor a área. Está ótimo!", disse.

Também foram replantadas as palmeiras que haviam sido retiradas pela Subsecretaria de Parques e Jardins dos trechos onde estão ocorrendo as obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) e da Praça do Colubandê. Além da revitalização, está sendo feito na mesma rua um estacionamento com mais de 120 vagas. O bairro abriga um dos principais polos de autopeças do Estado do Rio de Janeiro. Novos módulos do estacionamento ainda serão construídos no local.