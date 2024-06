Fórum: foram discutidos temas relacionados à gestão das políticas, intercâmbio de experiências e participação das mulheres nos espaços de poder - Divulgação

Publicado 14/06/2024 10:28

São Gonçalo - O município de São Gonçalo, representado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, participou do II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres, que aconteceu no Museu da República, em Brasília, na última terça (11) e quarta-feira (12).

O evento, promovido pela Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, teve como público-alvo gestoras de políticas públicas para as mulheres no âmbito de governos estaduais, municipais e distrital. Durante o fórum foram discutidos temas relacionados à gestão das políticas, intercâmbio de experiências, participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, orçamento e as estratégias de integração e articulação das políticas para mulheres.

No primeiro dia do fórum, a discussão foi voltada para a temática “Ampliando a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão”, com a presença da ministra Cida Gonçalves e da secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, Carmen Foro. Já na quarta-feira (12), o tema abordado foi “O impacto do orçamento nas políticas públicas para as mulheres”, além da apresentação de experiências sobre boas práticas de políticas para as mulheres nos estados.

Além de dos temas discutidos no encontro, foram lançados dois cursos virtuais “Gestão e Implementação de OPM” e “O Protagonismo das Mulheres: passos para a atuação das mulheres nos espaços de poder e decisão”.

“O encontro foi importante porque tivemos a oportunidade de aprendizado, de diálogos e trocas de experiências, além de poder conversar pessoalmente com a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, sobre o trabalho da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, desenvolvido no município de São Gonçalo. Apesar da dificuldade da atuação da mulher em fazer valer seus direitos nos espaços de poder no país, podemos ver que em São Gonçalo a política pública da mulher tem avançado bastante, graças ao apoio do Executivo municipal na efetivação dessa política publica”, disse a subsecretária de São Gonçalo, Ana Cristina da Silva.