Publicado 13/06/2024 08:17

São Gonçalo - s alunos da Escola Municipal Padre Cipriano Douma, na Trindade, tiveram uma manhã diferente na última terça-feira (11). A unidade recebeu o “Oba! Planetário Itinerante”, que trouxe uma cúpula inflável com apresentação e oficinas de confecção e lançamento de foguetes. O tema estava sendo abordado nas aulas do 4º e 5º anos, então surgiu a ideia de trazer a atividade lúdica para dentro da escola, para proporcionar um dia de diversão com aprendizado.

“Nós ensinamos sobre sistema solar no quinto ano e fizemos algumas aulas falando sobre sol, lua, planetas, aquecimento global, entre outros assuntos. Achamos que seria uma boa ideia trazer o planetário, para fazer um dia dedicado à astrologia. Dessa forma, tenho certeza que os alunos vão absorver muito mais o conteúdo”, disse a professora Marta Corrêa.

O projeto “OBA! Planetário Itinerante” começou em 2013 e é projeto universitário de divulgação científica em Astronomia, vinculados à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O projeto já visitou todos os Estados brasileiros levando a cúpula inflável. “Foi muito lindo, gostei de tudo. Foi muito legal, o melhor dia da minha vida. Adorei ver as estrelas, o lugar é muito escuro, mas da pra ver tudo, foi muito maneiro”, afirmou o aluno do 3º ano, Ramon da Silva.