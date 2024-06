Feijoada do Tigre: neste sábado, com o Pagode do Europeu e Wantuir - Divulgação

Feijoada do Tigre: neste sábado, com o Pagode do Europeu e WantuirDivulgação

Publicado 12/06/2024 09:43

São Gonçalo - Além do delicioso prato que já é tradicional, muito pagode e sorteios agitarão a tarde na quadra da escola de São Gonçalo. Evento acontece no dia 15 de junho, com entrada franca, e é uma homenagem a todas as mulheres



Não há melhor programa para um fim de semana do que almoçar em família e, pensando nisso, a Porto da Pedra realiza, no dia 15 de junho, a partir das 14h, mais uma edição de sua tradicional feijoada tendo como ingredientes principais, a alegria e o sorriso de sua comunidade.



Para agitar a tarde, o Pagode do Europeu comanda a roda de samba que terá participação especial de Wantuir, a voz oficial do Tigre já confirmada para o carnaval 2025. Nos intervalos, DJ Renan Pimenta agita o público tocando todos os ritmos.



Com entrada franca, a Feijoada do Tigre já faz parte do calendário da vermelha e branca, paixão e orgulho de São Gonçalo. Nesta edição, o valor antecipado da feijoada sai a R$15. No dia do evento, o prato da iguaria servida com o tempero especial do sorriso das baianas de São Gonçalo, custará R$20. Mesas com 4 lugares podem ser reservados no valor de R$40.



A cerveja gelada é garantia da casa com balde de latão a R$45. Mais informações e vendas pelo telefone (21) 98531-5102. A quadra da escola fica na Travessa João Silva, 84 , Porto da Pedra.



Serviço:

Evento: Feijoada do Tigre

Data: 15 de junho, sábado

Horário: a partir das 14h

Atrações: Pagode do Europeu e Wantuir; DJ Renan Pimenta nos intervalos

Valores: feijoada antecipada R$15; no dia do evento R$20; mesas R$40; balde de latão R$45

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Informações e vendas: (21) 98531-5102