O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora valoriza administradores públicos que tenham projetos com resultados comprovados - Divulgação

Publicado 12/06/2024 16:41

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo esteve presente na edição nacional do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), que ocorreu em Brasília, nesta noite de terça-feira (11), e reuniu representantes do poder público de todo o país. Os secretários Edson Leal, da Secretaria de Conservação, e Eugênio Abreu, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, concorreram à premiação com o Ecoponto.

O projeto do Ecoponto foi selecionado para competir na etapa nacional após vencer a etapa estadual do prêmio, que ocorreu em março deste ano, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. Ao todo, cerca de 240 projetos venceram suas respectivas categorias nas etapas estaduais e competiram na etapa nacional.

Apesar de não conquistar o prêmio, a Prefeitura de São Gonçalo mostrou a força do projeto do Ecoponto, que realiza a troca de resíduos e materiais recicláveis por dinheiro digital. Dessa forma, a cidade faz a reciclagem e incentiva a população a preservar o meio ambiente. O projeto do Ecoponto é associado ao Programa Limpa São Gonçalo, da Secretaria de Conservação, e tem como parceiros as secretarias de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Desenvolvimento Econômico e Assistência Social.

"Foi muito gratificante participar do Prêmio Nacional Prefeitura Empreendedora do Sebrae e poder estar presente para compartilhar nosso projeto e trocar experiência com outros municípios de todo o país. Para nós, já é uma vitória a indicação para este prêmio em uma categoria tão importante para nossa cidade. O reconhecimento de um projeto no âmbito da sustentabilidade já é um grande passo que damos para alçar voos maiores em políticas públicas no âmbito da proteção ao meio ambiente. Retornamos para nossa cidade com ainda mais determinação para ampliar o projeto dos ecopontos e da coleta seletiva em São Gonçalo", afirmou Edson Leal, secretario de Conservação.

"Para nós de São Gonçalo, estar nesta premiação é motivo de muito orgulho. Ter colocado São Gonçalo em um evento de expressão nacional é gratificante! Vencemos a premiação aqui no Estado e pudemos mostrar ao Brasil do que São Gonçalo é capaz. Concorremos com outros 26 municípios brasileiros na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. Não vencemos desta vez, mas pudemos mostrar o que estamos fazendo pelo meio ambiente, um tema necessário, o qual precisamos tratar com cada vez mais atenção. Vamos trabalhar para que São Gonçalo volte à premiação, desta vez, em mais categorias", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu. Ao todo, 27 projetos disputaram na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente no prêmio nacional, incluindo o Ecoponto. O vencedor da edição foi o município de Curitiba. Outras prefeituras competiram nas outras nove categorias do evento.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora tem objetivo de valorizar administradores públicos que tenham implementados projetos com resultados comprovados de estímulo e valorização ao empreendedorismo e à modernização da gestão pública local.