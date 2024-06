Estarão disponíveis os programas da Atenção Básica com enfermeiro, técnico de enfermagem com serviços de pré-natal e outros - Fábio Guimarães

Publicado 13/06/2024 08:12

São Gonçalo - Depois de sete meses de obras, a Unidade de Saúde da Família (USF) David Capistrano, no Recanto das Acácias, deve ser entregue aos moradores ainda neste mês. Com obra pronta e mobiliário montado, faltam apenas alguns ajustes de finalização. A nova construção obedece todas as normas de ambientes e de acessibilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A unidade tem capacidade para atender 4 mil usuários com atendimentos médico e odontológico, além da equipe eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e que trabalha de maneira complementar e integrada aos outros profissionais.

Também estarão disponíveis os programas da Atenção Básica com enfermeiro, técnico de enfermagem com serviços de pré-natal, puericultura, preventivo, aferição de pressão arterial e glicose, além de exames laboratoriais. Agentes comunitários de saúde darão o suporte para os agendamentos das consultas.

Com as mudanças, os moradores terão atendimento mais humanizado em ambientes mais adequados. Os postos de São Gonçalo estão sendo padronizados e recebendo pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“Estamos finalizando muitas obras e outras continuam em andamento. Vamos fechar o ano com cerca de 50 novas unidades de saúde que atendem melhor o paciente e dão mais dignidade de trabalho para os profissionais. Isso é a humanização que tanto o prefeito Capitão Nelson pede e estamos conseguindo atingir”, disse o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.