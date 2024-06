O polo sanitário conta com especialidades médicas e profissionais multidisciplinares, além de serviços diferenciados - Renan Otto

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo entregou, nesta quarta-feira (12), as obras de manutenção e revitalização do Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina. Com as obras, tanto a população quanto os servidores foram beneficiados com ambientes adequados e humanizados. O polo realiza uma média de 12 mil atendimentos mensais e é a 40ª unidade da rede básica de saúde que recebe as melhorias.



As obras de manutenção modificaram a estrutura, que também foi ampliada, e contou com a verificação das redes elétrica, hidráulica e telhado. Os ambientes ganharam pisos novos, pintura e mobiliário e obedecem as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados e com campainha de alerta, por exemplo).



A ampliação se deu para instalação de recepção, copa para os profissionais e uma sala maior para fisioterapia e um almoxarifado. Toda a unidade foi modernizada sem que o atendimento fosse interrompido. As obras são uma determinação do prefeito Capitão Nelson para que os pacientes tenham instalações mais humanizadas e consigam ser melhor acolhidos pelos funcionários.



“É sempre uma satisfação entregar uma unidade nova, revitalizada, modificada, em condições de dar mais dignidade ao servidor que trabalha e para as pessoas que procuram atendimento. Está tudo novo, mas não tem valor se o paciente chegar e for mal recepcionado, atendido, informado, acolhido. É importante que os servidores atendam bem. Se não, tudo isso vai para o ralo. Ninguém vai ver o adesivo, o computador, a parede pintada. Vai observar o atendimento ruim. Vamos tornar o acolhimento mais humano, um padrão. A nossa população merece. Há décadas, a saúde estava abandonada. Ninguém se preocupava em melhorar. E, agora, a manutenção é essencial para a gente dar continuidade às revitalizações das demais unidades de saúde”, disse o prefeito Capitão Nelson.



Diferente das unidades básicas de saúde (USFs), o polo sanitário conta com especialidades médicas e profissionais multidisciplinares, além de serviços diferenciados como troca de sonda e avaliação antropométrica. Funcionando de segunda a sexta, das 8h às 17h, o polo sanitário agenda as consultas para clínica médica e pediatria direto na unidade. Alguns serviços são realizados no mesmo dia e outros são agendados, como o eletrocardiograma e os exames laboratoriais de fezes, urina e sangue para o mesmo mês.



O secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha, reiterou a importância do atendimento humanizado. “A gente está conseguindo fazer a diferença na vida de várias pessoas. E, para quem faz saúde, a nossa missão é essa, é um dever fazer a diferença na vida das pessoas, tratar bem as pessoas, com carinho, com dignidade. Não adianta ter tudo bonito e novo, se não tiver calor humano, se o paciente não for bem acolhido. Quando a gente vem na ponta e vê a empolgação de vocês, dá mais incentivo ao nosso trabalho de continuar. Vemos que estamos no caminho certo. Os funcionários estão motivados”, finalizou Dr. Gleison.

Regulação

As demais consultas para o polo sanitário são marcadas através da Central de Regulação da Secretaria. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.



Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.



Especialidades:



Ginecologista

Clínica médica

Urologista

Pediatra

Obstetra

Dentista

Fisioterapeuta

Psicologia



Serviços



Troca de sonda

Curativo

Teste rápido das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs - sífilis, HIV e hepatites B e C)

Coleta de sangue

Exame de urina

Exame de fezes

Teste rápido de gravidez (TIG)

Vacinação de rotina, incluindo BCG

Farmácia

Pré-natal de baixo risco

Puericultura

Eletrocardiograma

Verificação de pressão

Teste de glicemia

Avaliação antropométrica

Teste do pezinho



Unidades da rede básica entregues:



1 - Santa Luzia

2 - Robert Koch, Patronato

3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia

4 - José Avelino, Tribobó

5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

7 - Badger da Silveira, Tribobó

8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

10 - Aníbal Porto, Monjolos

11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

12 - Luiza de Marillac, Novo México

13 - Irmã Dulce, Trindade

14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 - Getúlio Vargas, Boa Vista

17 - Candoza

18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia

19 - Anaia

20 - Victor Chimelly, Paiva

21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador

22 - Neuza Goulart, em Palmeiras

23 - José Bruno Neto, Boa Vista

24 - Altair da Silva, Mutuá

25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

27 - Adolfo Lutz, Amendoeira

28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

29 - Bento da Cruz, Porto Novo

30 - Louis Pasteur, Guaxindiba

31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina

32 - Doutel de Andrade, Maria Paula

33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê

34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

35 - Clínica Gonçalense do Colubandê

36 - Bocayuva Cunha, Gradim

37 - Roberto Silveira, Vista Alegre

38 - Albert Sabin, Salgueiro

39 - Elza Borges, Santa Luzia

40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



Postos em obra de revitalização e construção



1 - Bandeirantes

2 - Itaúna

3 - Josias Muniz, Rio do Ouro

4 - Clínica Lagoinha

5 - Vista Alegre

6 - David Capistrano, Itaúna

7 - Água Mineral

8 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

9 - Clínica de Neves

10 - Marileia Cardoso, Jóquei