Nova construção: terá capacidade de atendimento para 12 mil usuáriosFabio Guimarães

Publicado 13/06/2024 13:31

São Gonçalo - Os moradores da Rua José Francisco Corrêa, em Itaúna, já podem ver uma construção imponente na esquina com a Travessa Ernestina Pires. É a nova Unidade de Saúde da Família (USF) Itaúna, que será inaugurada em breve. De uma unidade muito simples que não ocupava nem um quarto do terreno, ela se transformou em um posto com mais de 16 salas de atendimento e serviços, além de banheiros.

A antiga USF foi derrubada para dar espaço à nova construção, que está com a obra concluída, ocupando todo o terreno, e terá capacidade de atendimento para 12 mil usuários. Agora, faltam os ajustes internos de montagem do mobiliário e instalações de equipamentos. Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, a USF Itaúna terá ambientes humanizados e climatizados.

A unidade conta com cinco consultórios, consultório de odontologia, salas de inalação, imunização, de coleta de exames, curativo, multiuso, administração, espera, recepção, farmácia, copa, almoxarifado, vestiário, banheiros para funcionários e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD), tudo dentro das normas exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Saúde.

Três equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) vão trabalhar no espaço com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O posto também terá dentistas, profissionais dos programas da Atenção Básica com a oferta de preventivo, puericultura, pré-natal, medição da pressão arterial e da glicose, exames laboratoriais e os profissionais do e-Multi: nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Haverá também vacinação e serviço de curativo. “Estamos reestruturando as unidades e as transformando em postos de saúde que podem atender os pacientes com mais dignidade e humanidade. É uma exigência do nosso prefeito Capitão Nelson. Todas as obras estão sendo padronizadas e recebem adequações gerais e de acessibilidade para atender as pessoas com deficiência, os profissionais de saúde e os pacientes como deve ser”, disse o secretário de Saúde, Dr. Geison Rocha.

A construção foi realizada conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta).