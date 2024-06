São Gonçalo: Prefeitura realiza ações de inclusão no município - Reprodução

São Gonçalo: Prefeitura realiza ações de inclusão no municípioReprodução

Publicado 13/06/2024 08:31

São Gonçalo - O próximo 15 de junho é o Dia Mundial de Combate à Violência Contra as Pessoas Idosas. Para esclarecer tanto os idosos como a população em geral sobre os direitos deste público e como identificar se o idoso está sendo vítima de qualquer tipo de violência, a coordenação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa vai realizar palestras em unidades de saúde a partir desta quinta-feira (13). Além da mobilização para a população, haverá qualificação profissional dos servidores da saúde.

O primeiro evento da Campanha Junho Violeta acontece no Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso, no Jardim Catarina, a partir das 9h, e terá palestras, dinâmicas e abordagem sobre o tema. As atividades também vão acontecer no dia 18, no mesmo horário. Além do Espaço do Idoso, os pacientes do Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara, e da Unidade de Saúde da Família (USF) Mahatma Gandhi, no Jardim Califórnia, poderão assistir palestra de conscientização e prevenção sobre a violência contra a pessoa idosa com a avaliação multidimensional (avaliação dos aspectos físicos, mentais, sociais e ambientais do indivíduo). No Hélio Cruz, dia 17, das 9h às 17h. E na USF, no dia 20, às 9h.

“A avaliação multidimensional será realizada nos idosos presentes para identificar as condições de saúde como um todo, mas também outros fatores que podem sugerir que o idoso esteja sendo vítima de violência. Assim, o mesmo pode ser encaminhado para os locais de apoio para tratamentos, orientações e suporte social”, explicou a coordenadora do programa, Maria Liduina da Silveira.

O auditório da Secretaria de Saúde será o local onde ocorrerá a capacitação para os enfermeiros da rede municipal de saúde, na próxima sexta-feira (14), das 9h30 às 17h.

“O objetivo é qualificar os profissionais da rede para identificar com mais facilidade os idosos que são vítimas de qualquer tipo de violência. Ampliando o conhecimento sobre o tema, eles poderão realizar mais notificações e fazer os encaminhamentos devidos. As unidades de saúde estão preparadas para receber as denúncias. A Campanha Junho Violeta vem para alertar a população sobre os cuidados e a atenção que devemos ter com as pessoas idosas, que são mais vulneráveis e merecem cuidados, amor e respeito, já que passaram grande parte de suas vidas se dedicando à família”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.



Tipos de violência



Violência Física: uso da força física para obrigar os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte.



Violência Psicológica: agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social.



Negligência: recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis, familiares ou instituições.



Violência Institucional: trata-se de qualquer tipo de violência exercida dentro do ambiente institucional (público ou privado: instituições de longa permanência (Ilpis), hospitais, bancos e outros) praticada contra a pessoa idosa. A proibição ou negativa de atender a pessoa idosa que esteja necessitando de cuidados de saúde é crime.



Abuso financeiro: consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou o uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais.



Violência patrimonial: qualquer prática ilícita que comprometa o patrimônio do idoso, como forçá-lo a assinar um documento sem lhe ser explicado para que fins é destinado, alterações em seu testamento, procuração ou ultrapassar os poderes de mandato, antecipação de herança ou venda de bens móveis e imóveis sem o consentimento espontâneo do idoso, falsificações de assinatura, etc.



Violência sexual: ato sexual com pessoas idosas. Esses abusos são sob coação com violência física ou ameaças.



Discriminação: comportamentos discriminatórios, ofensivos, desrespeitosos em relação à condição física característica de uma pessoa idosa, desvalorizando e inferiorizando-a simplesmente por sua condição.