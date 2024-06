Pintura recreativa: uma das atividades oferecidas - Reprodução

Publicado 14/06/2024 14:53

São Gonçalo - A Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar o projeto “Caravana de Arte e Lazer”, neste sábado (15) e domingo (16), nos bairros Covanca e Laranjal, respectivamente.

No sábado (15), a ação será realizada, das 9h às 13h, na Rua Nova Azevedo, número 146, no bairro Covanca. E, no domingo (16), no mesmo horário, a Caravana desembarca na Rua Aristides Lima, Lote 38, Quadra 58, no Laranjal. Durante a realização da Caravana, os moradores podem aproveitar diversas atividades esportivas e artísticas, pintura facial, a presença de personagens vivos, oficinas de pintura, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente, pipoca e guaraná natural.

O projeto vai percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Dezenas de bairros já receberam a Caravana de Arte e Lazer, implementada em outubro de 2022, atendendo milhares de gonçalenses.



Serviço:



Sábado (15): Rua Nova Azevedo, 146, Covanca (perto do Salão Adoleta e ao Colégio Santos Dias), das 9h às 13h; Domingo (16): Rua Aristides Lima, Lote 38, Quadra 58, Laranjal (em frente a Igreja Evangélica Congregacional de Laranjal), das 9h às 13h.