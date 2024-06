São Gonçalo: aplicação do novo imunizante contra o coronavírus ? a monovalente XBB, da fabricante Moderna - Divulgação

São Gonçalo: aplicação do novo imunizante contra o coronavírus ? a monovalente XBB, da fabricante ModernaDivulgação

Publicado 14/06/2024 10:50

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo amplia o público, a partir desta sexta-feira (14), para a aplicação do novo imunizante contra o coronavírus – a monovalente XBB, da fabricante Moderna. A vacina está disponível nos cinco polos sanitários e nas duas clínicas municipais gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal. Os polos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas atendem, durante a semana, das 8h às 21h. Aos sábados, a vacinação ocorre somente nas clínicas, das 8h às 12h.



Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (Ilpis e RI) e seus trabalhadores; profissionais da saúde, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua também podem se vacinar. O imunizante já estava liberado para pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência permanente e com comorbidades a partir dos 12 anos, que podem continuar se vacinando.



Para a aplicação, os gonçalenses têm que ter um intervalo de três meses da última vacinação contra o coronavírus. A monovalente XBB pode ser aplicada com todas as outras vacinas e medicações, exceto com a vacina contra a dengue, que deve ter intervalo de 24 horas. A contraindicação é para aqueles que têm reação alérgica a qualquer componente da vacina.

Também há vacina para as crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias nos mesmos locais e horários de vacinação. Para as duas vacinas, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão do fim do expediente.

Locais de vacinação contra o coronavírus

(de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e público-alvo nova vacina):



1 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



2 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



3 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



4 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



5 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



6 – Clínica Gonçalense do Mutondo



7 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal