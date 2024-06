Por ser realizada na água, a atividade proporciona menor impacto nas articulações - Fábio Guimarães

Publicado 14/06/2024 14:46 | Atualizado 14/06/2024 14:46

São Gonçalo - A hidroginástica, uma das práticas mais indicadas para pessoas com mais de 60 anos, é a mais nova modalidade oferecida gratuitamente pelo São Gonçalo em Movimento, projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo. As inscrições para as atividades estão abertas e podem ser feitas nos núcleos onde acontecem as aulas, nos bairros Engenho Pequeno e Maria Paula.

“Estamos muito felizes em introduzir a hidroginástica no nosso projeto. Esta modalidade é excelente para quem busca melhorar a resistência cardiovascular, fortalecer os músculos e aumentar a flexibilidade, tudo isso com um risco reduzido de lesões”, disse o secretário de Governo e presidente da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, Fábio Araújo.

Durante as aulas, a professora do núcleo Engenho Pequeno, Gabriela Brasil, realiza diversos tipos de treino na água, variando de intensidade e de equipamentos e acessórios. Por ser realizada na água, a atividade proporciona menor impacto nas articulações, amenizando as dores nos membros inferiores. A prática contínua da hidroginástica ajuda na circulação do sangue e melhora a capacidade cardiorrespiratória, promove uma melhor flexibilidade, aumento da resistência física, fortalecimento dos ossos e dos músculos.

Neide Costa, de 53 anos, é moradora do Engenho Pequeno e foi diagnosticada com linfedema. Mesmo com pouco tempo de aula, já vê melhoras em seu quadro clínico. “Meu médico disse que a hidroginástica já está trazendo benefícios para o meu tratamento. Fiquei muito feliz, porque, segundo ele, a prática da atividade, no meu caso, tem a mesma funcionalidade de uma luva de compressão que tenho que usar o dia inteiro. Tem alguns movimentos que eu não conseguia fazer, mas agora já consigo, tenho sentido só benefícios. Fora que também ajuda no meu emocional, na autoestima, tenho feito amigos, tem sido uma maravilha”, afirmou Neide.

Pelo São Gonçalo em Movimento, a hidroginástica é oferecida em dois núcleos: Rua Waldir dos Santos, 335, Engenho Pequeno, às terças e quintas, das 9h às 9h50 e das 10h às 10h50; e na rua Expedicionário Romeu Casa Grande, s/n, Maria Paula, às terças e quintas, das 9h às 9h45 e 9h45 às 10h25. Para se inscrever nas aulas, basta ir até um dos endereços, no dia e horário das atividades e entrar em contato com o professor responsável.