São Gonçalo: apresentação do Plano Estratégico Novos Rumos em AçãoDivulgação

Publicado 14/06/2024 15:52

São Gonçalo - A Prefeitura fará a apresentação do Plano Estratégico Novos Rumos em Ação, na próxima quarta-feira, dia 19, às 17h30, no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro. A publicação detalha o cumprimento das metas do planejamento estratégico municipal lançado em 2021 pela atual gestão, para definir prioridades de investimentos na cidade, a partir dos cinco eixos que o orientam: Cidade Segura, Cidade Saudável, Cidade Bem Cuidada e Organizada, Cidade Justa e Inclusiva, Gestão Eficiente e Transparente.

Além de detalhar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estratégico, mostrando as obras executadas, já concluídas ou em andamento, através de investimentos definidos pelos cinco eixos e 34 metas prioritárias, também será apresentado o “Fortalece São Gonçalo”. Trata-se de um programa de trabalho estabelecido entre a Prefeitura e o ONU-Habitat, para dimensionar e fazer um diagnóstico detalhado das políticas públicas implementadas na cidade a partir do Plano Estratégico Novos Rumos.

O “Fortalece São Gonçalo” é fruto de uma parceria da Prefeitura, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). Tem o objetivo de fazer um levantamento dos dados do município para auxiliar na criação e remodelação de políticas públicas que possam beneficiar os gonçalenses, aprimorando ações voltadas para questões sociais e sustentáveis.

A parceria entre a Prefeitura e o ONU-Habitat, com duração de 20 meses, ampliará o potencial de impacto do Plano Estratégico Novos Rumos e acompanhará de perto como suas ações estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a Nova Agenda Urbana. O “Fortalece São Gonçalo” prevê a criação de um Observatório de Políticas Públicas, a instalação do Laboratório Urbano de São Gonçalo, um diagnóstico de segurança urbana e a realização de oficinas e capacitações para moradores e gestores municipais.

"As ações com o ONU-Habitat ajudam o município a entrar em uma pauta global, mostrar que conseguimos usar bem os recursos que recebemos e mostram o nosso município para o mundo. Vamos agir com o ONU-Habitat, e pretendemos manter o legado de construir políticas públicas através de dados, com evidências e o apoio da tecnologia e da inovação", afirmou Rafaela de Santana Ribeiro, secretária da Semgipe.