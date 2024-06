28 de junho: nova edição do Programa Oportunidades será realizada no Partage Shopping - Renan Otto

Publicado 14/06/2024 15:42

São Gonçalo - Mais de 80 vagas de emprego foram oferecidas durante a realização do Oportunidades, programa desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Subsecretaria de Trabalho e parceria do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que aconteceu nesta sexta-feira, no Pátio Alcântara.

Além das vagas de emprego, foram realizadas orientações do Microeemprendedor Individual (MEI), obtenção de alvarás e de créditos e regulamentação de débitos. O Programa Oportunidades, criado com a ideia de facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sine, acontece quinzenalmente na cidade. Nesta edição, os gonçalenses tiveram acesso às vagas de atendente de loja e mercado, operador de caixa, ajudante de açougue, auxiliar contábil, auxiliar de Recursos Humanos, carpinteiro de forma e armador de ferro.

Caio da Silva, de 35 anos, é morador de Vista Alegre e estava em busca de uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. “Fiquei desempregado recentemente e estou na esperança de um novo emprego. Tenho experiência com vendas e torço muito para que me chamem para essa vaga que me inscrevi”, disse Caio, enquanto aguardava atendimento.

No dia 28 de junho, uma nova edição do Programa Oportunidades será realizada no Partage Shopping, no Centro.