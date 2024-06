Iluminação pública: o projeto Ilumina São Gonçalo foi visto com bons olhos - Renan Otto

Publicado 16/06/2024 15:22

São Gonçalo - O programa Ilumina São Gonçalo, que realiza a troca das lâmpadas comuns dos postes pelas lâmpadas de LED, chegou à RJ-104, neste sábado (15). A Prefeitura de São Gonçalo firmou um termo de cooperação com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela rodovia, para realizar o serviço. Ao todo, estão sendo utilizados mais de 10 caminhões, além de uma equipe preparada, para a troca das lâmpadas, proporcionando mais qualidade, segurança e dignidade para a população.

O serviço teve início neste sábado, mas irá continuar nos próximos dias no período da noite. A troca das lâmpadas está ocorrendo na RJ-104 e na RJ-106, especificamente nos trechos que cortam o município de São Gonçalo. A troca das lâmpadas nas rodovias foi um pedido do prefeito Capitão Nelson. "Queremos sempre melhorar a vida da população e, por causa disso, eu entendo que a iluminação nas rodovias é primordial, evita acidentes e dá mais segurança para todos. Por isso, propus um termo de cooperação com o DER e hoje estamos implementando esse serviço, que vai atingir inúmeros gonçalenses que transitam por essas rodovias todos os dias", disse.

Para quem passa diariamente pela rodovia, o Ilumina São Gonçalo no local foi visto com bons olhos. É o caso do mecânico Raimundo Machado, de 60 anos. Ele trabalha em uma oficina na rodovia, na altura do Bom Retiro, há 40 anos. "Eu conheço o Ilumina São Gonçalo porque foi esse programa que colocou LED lá no meu bairro, no Boaçu. Então, é algo que sei que melhora muito a visibilidade das ruas. Aqui na RJ-104 era muito escuro, muitas lâmpadas nem funcionavam nesses postes e era péssimo para trafegar. Agora, eu sei que vai melhorar, vai dar mais visibilidade e segurança", afirmou.

Além das rodovias, o Ilumina São Gonçalo já contemplou 39 localidades da cidade e, com isso, mais de 36 mil lâmpadas foram substituídas em todo o município de São Gonçalo, o que representa mais de 54% dos mais de 66 mil pontos planejados. Na última semana, o programa foi lançado nos bairros da Lagoinha e Tiradentes, onde os caminhões também seguem realizando as trocas.

O Ilumina São Gonçalo já foi implantado de forma completa nas seguintes localidades: Barro Vermelho, Boa Vista, Bandeirantes, Boaçu, Brasilândia, Coelho, Covanca, Fazenda dos Mineiros, Galo Branco, Gradim, Ipiíba, Itaoca, Itaúna, Jardim Califórnia, Jardim Catarina, Jardim Miriambi, Jóquei, Morro do Castro, Neves, Novo México, Pacheco, Paiva, Palmeira, Paraíso, Pita, Porto da Madama, Porto do Rosa, Porto Velho, Raul Veiga, Recanto das Acácias, Rosane, Salgueiro, Santa Izabel, Santa Luzia, Tribobó, Trindade, Vila Iara, Vila Lage, Zé Garoto.

Durante o trabalho por todo o município, estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. Além das rotas estabelecidas pelo programa Ilumina São Gonçalo, seis veículos são destinados ao atendimento das solicitações de manutenção dos postes que chegam via aplicativo Colab.