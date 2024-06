"Fortalece São Gonçalo": projeto desenvolvido em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) - Luiz Carvalho

Publicado 16/06/2024 15:15

São Gonçalo - A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta sexta-feira (14), no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), uma capacitação sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana (NAU) para os servidores que fazem parte do grupo de trabalho do projeto “Fortalece São Gonçalo”, desenvolvido em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

Mais de 25 servidores, de várias secretarias, que estão envolvidos no projeto, participaram da palestra, que trouxe especialistas do ONU-Habitat. Eles explicaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaborados pela organização e pactuados pelos países que têm acordo com ela. Além disso, a palestra busca capacitar o grupo de trabalho para que os membros consigam subsidiar as decisões do projeto.

São Gonçalo, através da Semgipe, assinou acordo com o ONU-Habitat no ano passado, para acompanhar de perto como as ações do município estão alinhadas às agendas internacionais de desenvolvimento sustentável. O acordo dura 20 meses. O lançamento oficial do projeto acontece na próxima quarta-feira (19), às 17h30m, no Teatro Municipal de São Gonçalo, quando a Prefeitura fará a apresentação do cumprimento das metas do Plano Estratégico Novos Rumos.

A parceria com o ONU-Habitat vai permitir que o município acompanhe de perto como suas ações estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a Nova Agenda Urbana. As metodologias aplicadas vão priorizar as necessidades da população – especialmente das mais vulneráveis – e promover sua participação ativa.