Aulas de natação: para as crianças, em São GonçaloFabio Guimarães

Publicado 16/06/2024 15:18

São Gonçalo - Conhecida por ser um esporte completo, que contribui para o fortalecimento da capacidade cardiorrespiratória, estimula o desenvolvimento psicomotor, a flexibilidade, além de reduzir o risco de afogamento, a natação é oferecida gratuitamente pelo projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo.

Indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria a ser praticada a partir dos 6 meses de vida, as aulas de natação são oferecidas pelo São Gonçalo em Movimento, pela professora Verônica Soares, para crianças de 5 a 10 anos, no bairro Lagoinha. Especialistas apontam que crianças que nadam regularmente têm a tendência de se tornar adultos mais saudáveis. Além de todos os benefícios para a saúde, a natação também é uma atividade física muito divertida, que incentiva a vivência em grupo e a criação de novos vínculos de amizade com mais facilidade.

A moradora do bairro Bandeirantes, Joice Passos, já tem percebido uma melhora na saúde de sua filha Gabrielle, de 7 anos, que sofre de asma.“Minha filha foi diagnosticada com asma e a médica pediu para que eu a colocasse em uma aula de natação, foi quando vi na rede social da Prefeitura de São Gonçalo que o projeto São Gonçalo em Movimento oferecia o esporte de forma gratuita. Minha filha participa das aulas há um ano e a melhora é muito visível, especialmente na hora de dormir, que ela tinha muita dificuldade por conta da respiração. Hoje em dia o sono dela é outro. Além disso, vejo que ela tem socializado muito mais, só tenho elogios”, disse Joice.

As aulas de natação do Projeto São Gonçalo em Movimento são realizadas na Academia HidroV3 que fica na Rua Alberto Gonçalves, 170, no bairro Lagoinha. No local é possível fazer um cadastro reserva para futuras vagas.