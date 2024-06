Com médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, a unidade também tem dentistas - Fábio Guimarães

Com médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, a unidade também tem dentistasFábio Guimarães

Publicado 16/06/2024 20:32

São Gonçalo - A Unidade de Saúde da Família (USF) Marechal Cândido Rondon, no Colubandê, foi revitalizada e entregue à população no dia 6 de novembro do ano passado. Ela é a 33ª unidade da rede da Atenção Básica inaugurada pelo prefeito Capitão Nelson. A unidade tem consultórios médicos, odontológico, ginecológico, salas de imunização, curativo e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

A USF é mais um local modernizado pela Secretaria de Saúde, que pode oferecer atendimentos mais humanizados aos 8 mil usuários. O aposentado Jarbas Rodrigues, de 77 anos, elogiou a mudança. “O atendimento é bom e o posto está bonito e agradável. Os funcionários são bacanas, atenciosos com o idoso. Tomara que continue funcionando desse jeito”, disse Jarbas.

Com médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, a unidade também tem dentistas, equipes dos programas da Atenção Básica e oferece exames laboratoriais. A equipe multiprofissional do eMulti – composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo – também está presente na unidade.

Mãe e filha – a aposentada Sueli Ribeiro, 69; e a artesã Marza Ribeiro Gonzaga, 45 - ficaram satisfeitas com o atendimento. “Já frequentava antes e melhorou muito. A estrutura em si está organizada. Antigamente, não tinha nada disso, essa separação das salas. Cada atendimento no seu devido lugar. O atendimento também melhorou. Está mais fácil para marcar a consulta. Marquei de uma semana para a outra. Antes, demorava muito. A médica é maravilhosa, dá a atenção que a gente merece”, contou Marza.

Sueli emendou a filha. “A médica me deu uma aula dos meus problemas de saúde. Ela já me encaminhou para o gastro, que eu estava precisando. Estou saindo muito satisfeita da unidade. O atendimento já era bom, mas com a nova unidade ficou muito melhor”, finalizou a aposentada.

Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria, a USF Marechal Cândido Rondon tem ambientes humanizados e climatizados. Todos os postos estão sendo padronizados e recebem adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“As USFs revitalizadas dão mais dignidade nos atendimentos, tanto para os pacientes quanto para os trabalhadores. Um bom ambiente de trabalho reflete e influencia diretamente no bom atendimento aos usuários. Mas também contamos com os servidores, que devem atender os moradores com amor. Essa é a nossa missão. O servidor público tem que estar consciente disso e a população tem que colaborar com o cuidado com o posto”, disse o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.