São Gonçalo: festa junina no último sábado reuniu alunos da cidadeDivulgação

Publicado 16/06/2024 20:55

São Gonçalo - Cerca de mil alunos do projeto São Gonçalo em Movimento participaram do tradicional arraiá, que aconteceu neste sábado, no Centro das Tradições Nordestinas, em Neves. A festa começou às 14h e, por lá, as comidas típicas e a barraca de pescaria foram atrações à parte.

A festa ficou ainda mais animada com a presença de uma banda de forró, que tocou os grandes sucessos do gênero, levando todos a dançarem e celebrarem. O som contagiante do forró fez com que ninguém ficasse parado. Um dos momentos mais aguardados da noite foi a apresentação da quadrilha, inclusive, com encenação de casamento na roça.

“Eu não perco nenhum evento do projeto e, em todos eles, a equipe vai se superando, deixando tudo especial. Estou saindo daqui levando a energia contagiante de todos comigo”, destacou Ana Maria de Souza, de 54 anos, aluna de dança do projeto.

Os vereadores Bruno Porto e Tião Nanci prestigiaram o evento. No encontro, a diversão era para adultos e crianças, que também curtiram a barraca de pescaria, ganhando brindes. “Tenho certeza de que a festa certamente ficará marcada na memória de todos. Mais uma vez, o projeto São Gonçalo em Movimento vai deixando um legado de alegria e celebração que será lembrado até o próximo ano”, destacou o secretário de Governo e presidente da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, Fábio Araújo.