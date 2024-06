São Gonçalo: seminário do meio ambiente vai acontecer na cidade - Reprodução

São Gonçalo: seminário do meio ambiente vai acontecer na cidadeReprodução

Publicado 16/06/2024 20:49

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo realiza, no dia 28 de junho, o 1º Seminário de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo, a partir das 8h30, no Teatro Municipal de São Gonçalo. As inscrições acontecem até o dia 24 , pela internet. O número de vagas será limitado à capacidade máxima de 200 pessoas.

O seminário vai divulgar, discutir, refletir e propor ações voltadas para a preservação do meio ambiente, focando em dois eixos temáticos: Desafios e ações municipais para a preservação do meio ambiente e Reflexões sobre a importância da Educação Ambiental. O evento é voltado para estudantes, professores, pesquisadores, funcionários da rede pública e privada e todas as pessoas interessadas no tema, buscando a reflexão dos participantes sobre o papel da educação ambiental no contexto da crise climática e o fortalecimento de ações que promovam a participação social na questão ambiental.





Serviço: Além das iniciativas realizadas para ratificar a preocupação e esforços municipais com a preservação do meio ambiente para as gerações futuras, ao final do seminário será formulada uma carta de intenções entre as partes envolvidas dos setores públicos e privados, estabelecendo o compromisso formal com a temática ambiental. As inscrições podem ser feitas através do seguinte endereço eletrônico, de 17 a 24 de junho. Link do formulário Google Forms: https://forms.gle/F4d1EvKefwTCzCgc9 . O edital de convocação para o seminário pode ser acessado em https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_06_14.pdf

Evento: 1º Seminário de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo

Data: 28 de junho de 2024



PROGRAMAÇÃO



Eixo Temático 1 - Reflexões sobre a importância da Educação Ambiental



8:30h – Início do Credenciamento

8:30h – Recepção das escolas municipais

9:00h – Abertura Oficial

9:40h – Projeto “Águas da Guanabara”

10:00h – Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS)

10:20h – Projeto “Estudo Vivo” – APAs Estâncias de Pendotiba e Engenho Pequeno

10:40h – Projeto “Salas Verdes” – a Sala Verde Dora Negreiros e Programa “Florestas do Amanhã”

11:00h – Minicurso de Brigada de Incêndio e Emergência

11:40h – Encerramento do 1º Eixo

12:00h - Intervalo para o almoço

13:20h - Retorno do almoço



Eixo Temático 2 - Desafios e ações municipais para a preservação do meio ambiente



13:30h – Programa “Limpa Rio”

13:50h – Programa “Limpa São Gonçalo”

14:10h – Projeto “Ecoponto”

14:30h – Projeto “Cidade Ilustrada”

14:50h – Projeto “Minha Cidade Tem”

15:10h – Início das discussões

16:10h – Término das discussões

16:30h – Votação das Propostas

17:00h – Encerramento do evento