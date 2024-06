O objetivo da conferência é fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas efetivas, destinadas ao desenvolvimento urbano, entre outros temas - Reprodução

Publicado 17/06/2024 16:02

São Gonçalo - Estão abertas as inscrições para a 6ª Conferência Municipal das Cidades, promovida pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de julho, das 13h às 19h e das 8h às 19h, respectivamente, no Sest/Senat, do bairro Tribobó.

As inscrições para delegados devem ser feitas através do link https://forms.gle/kon5mDtop3awRff17 e para observadores pelo link https://forms.gle/YxpSK7tLsFbWFbVQ6 até a próxima segunda-feira (24). Nesta edição, o tema central da Conferência será “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

A reunião será uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Estadual da Cidade do Rio de Janeiro e para a 6ª Conferência Nacional das Cidades. O objetivo da conferência é fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas efetivas, destinadas ao desenvolvimento urbano, à habitação, aos territórios periféricos, à mobilidade urbana e ao saneamento básico, voltada à elaboração de propostas locais que serão aprimoradas sob a perspectiva de várias escalas, de comunitária à nacional.

A expectativa é de que, durante a conferência, ocorra também a aprovação de quatro a oito propostas que impactem diretamente na transformação positiva da realidade local. Estas propostas serão encaminhadas à Conferência Estadual, com vistas à Conferência Nacional.