O Ilumina São Gonçalo já foi implantado de forma completa em mais de 40 localidades - Renan Otto

Publicado 17/06/2024 15:52

São Gonçalo - O programa Ilumina São Gonçalo chegou ao Rocha nesta segunda-feira (17). Ao todo, 400 postes do bairro terão suas lâmpadas comuns substituídas pelas de LED, que iluminam com mais intensidade. Ao todo, já foram substituídas mais de 39 mil lâmpadas em todo o município, o que representa quase 60% dos mais de 66 mil pontos planejados. O programa também está sendo implementado nas lâmpadas da RJ-104 e da RJ-106, especificamente nos trechos que cortam o município de São Gonçalo.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância do projeto para o município. "O Ilumina dá mais segurança e conforto para a população. Com as novas lâmpadas, conseguimos dar mais dignidade para as pessoas. Nosso objetivo é transformar São Gonçalo. Aqui no Rocha, por exemplo, os postes que ficam ao redor da praça estão recebendo as lâmpadas de LED, vamos deixar essa área de lazer mais iluminada para toda a população. Se o projeto não chegou no seu bairro, aguarde que irá chegar", disse.

Para a população do Rocha, a troca das lâmpadas é motivo de felicidade. É o que afirma o aposentado Paulo Sérgio Gomez, que mora no bairro há 29 anos. "Eu conheço o projeto, já ouvi falar e acho que vai ser bem melhor para todos daqui do bairro. Agradecemos muito pela implantação do projeto aqui. Na praça, por exemplo, vai ser melhor para as nossas crianças", afirmou.

O Ilumina São Gonçalo já foi implantado de forma completa em mais de 40 localidades, sendo elas: Barro Vermelho, Boa Vista, Bandeirantes, Boaçu, Brasilândia, Coelho, Covanca, Fazenda dos Mineiros, Galo Branco, Gradim, Ipiíba, Itaoca, Itaúna, Jardim Califórnia, Jardim Catarina, Jardim Miriambi, Jóquei, Lagoinha, Luiz Caçador, Morro do Castro, Neves, Novo México, Pacheco, Paiva, Palmeira, Paraíso, Pita, Porto da Madama, Porto do Rosa, Porto Velho, Recanto das Acácias, Rosane, Salgueiro, Santa Izabel, Santa Luzia, Tiradentes, Tribobó, Trindade, Vila Iara, Vila Lage, Zé Garoto.

Durante o trabalho por todo o município, estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. Além das rotas estabelecidas pelo programa Ilumina São Gonçalo, seis veículos são destinados ao atendimento das solicitações de manutenção dos postes que chegam via aplicativo Colab.