O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo - Fábio Guimarães

Publicado 17/06/2024 17:47

São Gonçalo - A parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo na execução das obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada - MUVI - vem realizando avanços nas intervenções de drenagem nas principais vias da cidade. O projeto vai receber mais de R$ 287 milhões em investimentos que irão transformar São Gonçalo de uma ponta a outra.

Atualmente, a frente de obras para a instalação de nova rede de drenagem está na Rua Comandante Ari Parreiras, no bairro Paraíso. Máquinas pesadas e operários do Governo do Estado atuam em ritmo acelerado para minimizar os transtornos para a população gonçalense. O objetivo é combater alagamentos em pontos críticos, a partir de uma obra elaborada para atender a cidade a longo prazo.

O desvio do tráfego para os motoristas que seguem no sentido Neves está sendo feito pela Travessa Mira, na altura do Posto Paraíso, seguindo pela Rua Fontes, que também foi completamente reformulada, com a construção de rede de drenagem, novo calçamento e pavimentação.Trechos da Avenida Presidente Kennedy, no Centro da cidade, já estão com as obras avançadas. Na altura do Clube Tamoio, já estão na fase final as intervenções de drenagem, com toda tubulação instalada e recebendo novo asfalto. No Vila Lage, as obras de drenagem e pavimentação já foram concluídas.

"Tudo tem seu custo e para uma obra grande como essa, não é diferente. Acredito que tudo que venha beneficiar os moradores é bem-vindo. Os transtornos das obras são passageiros, mas devemos pensar no resultado final", disse Dalva Carvalho, de 67 anos, moradora da Rua Felício Palmier.

O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. As obras são executadas através da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. Com investimento de R$ 262 milhões, o corredor terá 32 estações, cortando 13 bairros em 18 quilômetros de extensão.