O prefeito Capitão Nelson visitou o local nesta segunda-feira (17) para verificar o andamento das obras - Renan Otto

Publicado 17/06/2024 16:29

São Gonçalo - Quem trafega pelos arredores da Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê, deve se preparar para as mudanças que serão implementadas no trânsito da região a partir desta quarta-feira (19). A praça está recebendo obras de revitalização feitas pela Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, seguindo os moldes do programa Praça Renovada, com o completa reordenamento do trânsito.

O tráfego de veículos seguirá da seguinte forma: o motorista que vier da Avenida José Mendonça de Campos para o Ceasa, deverá seguir em sentido único pela rua do banco Itaú, que fica na lateral da praça. Quem vier pela RJ-104 para o Ceasa, deverá sair da rodovia e acessar a nova pista que foi construída no local, contornando a praça.

Quem vier da Avenida José Mendonça de Campos, no sentido Niterói, deverá seguir em sentido único pela rua do Itaú, na lateral da praça, e acessar em seguida a Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no sentido à RJ-104. Quem vier pela Avenida José Mendonça de Campos para seguir no sentido Alcântara, manterá sentido único pela rua do Itaú, contornando a praça e acessando a pista lateral da RJ-104, retornando por baixo do viaduto. Quem vier pela Rua Salvatori para o Colubandê, seguirá pela Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no sentido da RJ-104, e retornará em Tribobó. Já quem vier do Alcântara para o Ceasa, irá seguir pela rua lateral do posto de gasolina e seguirá pela rua do Itaú, que terá sentido único. As linhas 529, 530 e 10 farão ponto na Praça do Colubandê. Vale lembrar que a região recebe um fluxo intenso de veículos que procuram a Ceasa e também ambulâncias que vão em direção ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

O prefeito Capitão Nelson visitou o local nesta segunda-feira (17) para verificar o andamento das obras na nova área de lazer. "Eu espero que essa nova área de lazer seja motivo de orgulho para o gonçalense. A praça anterior estava degradada, suja e agora vamos ter um espaço revitalizado com quiosques, academia para idosos, guarita para a Guarda Municipal, uma área de brinquedos para crianças. É São Gonçalo ganhando novos espaços de qualidade", afirmou.

As ruas do entorno estão recebendo obras de drenagem e pavimentação. As intervenções estão focando também na requalificação viária da região. O projeto da obra surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos e foi elaborado pelas secretarias de Transportes e de Gestão Integrada e Projetos Especiais. As intervenções na Praça do Colubandê tiveram início no final de fevereiro e possuem um prazo de conclusão de 180 dias.

As palmeiras que ficavam na antiga praça foram retiradas pelo Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação. De lá, algumas árvores foram replantadas na Área de Proteção Ambiental (APA) de Maria Paula, na obra do polo de autopeças do Jardim Alcântara e às margens da RJ-104. No local, um novo paisagismo está sendo implementado com árvores que foram retiradas do MUVI e estão sendo replantadas na nova praça.