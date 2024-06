São Gonçalo: as duas iniciativas são o desdobramento do plano estratégico elaborado pelo município em 2021 - Reprodução

São Gonçalo: as duas iniciativas são o desdobramento do plano estratégico elaborado pelo município em 2021Reprodução

Publicado 18/06/2024 19:21

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), apresenta nesta quarta-feira (19), a partir das 17h30min, no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro, o Plano Estratégico Novos Rumos em Ação e o programa "Fortalece São Gonçalo".

As duas iniciativas são o desdobramento do plano estratégico elaborado pelo município em 2021, pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que vem garantindo todo o planejamento e estratégias para investimentos na cidade. O plano apresenta cinco eixos, que norteiam a atuação municipal em todas as áreas – saúde, educação, segurança, infraestrutura, assistência, meio ambiente, cultura, esporte, lazer.

Durante a apresentação, o município irá detalhar como foram empregados os recursos financeiros captados pela Semgipe para a viabilização de projetos voltados para o desenvolvimento da cidade. Todos os investimentos tiveram como ponto de partida as metas elencadas nos eixos Cidade Segura, Cidade Saudável, Cidade Justa e Inclusiva, Cidade Bem Cuidada e Organizada, Gestão Eficiente e Transparente.

O Plano Estratégico Novos Rumos foi um dos finalistas do Prêmio Global para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades, o “Prêmio de Shanghai”, liderado pelo ONU-Habitat, em parceria com o município chinês. Trata-se do principal evento da China para o Dia Mundial das Cidades, e contou com a presença de representante da Prefeitura de São Gonçalo, em 2023. A iniciativa global dedica-se a reconhecer os progressos e realizações notáveis das cidades e municípios em todo o mundo na implementação da Agenda 2030, criada para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos.