Hospital Alberto Torres: casos de bronquiolite lotam emergência pediátricaDivulgação

Publicado 18/06/2024 08:37

São Gonçalo - As emergências pediátricas do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e da UPA Colubandê, enfrentam aumento de atendimentos de crianças com sintomas de doenças respiratórias. Uma das causas é a queda de temperatura, que colabora para a proliferação do vírus sincicial respiratório (VSR). Preocupados, médicos alertam para prevenção e o diagnóstico precoce para evitar casos graves.

"A bronquiolite é uma doença típica nessa época do ano, em que o tempo esfria e é causada por vários tipos de vírus, mas o VSR tem sido predominante. Ele é o maior causador de bronquiolite e outras doenças respiratórias agudas graves, e pode aumentar a taxa de mortalidade, principalmente de crianças menores de dois anos", alerta a coordenadora médica da emergência pediátrica do Heat, Melissa Monção.

Outro alerta importante dos médicos é sobre a vacinação. “Imunizar as crianças contra gripe e covid-19 também ajuda a evitar doenças causadas pelo VSR. Os pais devem procurar um posto de saúde e manter as vacinas em dia”, garantem.

Na UPA do Colubande, médicos pediatras viram o número de crianças mais que dobrar nas últimas semanas. A maioria é medicada, estabilizada e recebe alta. Outras são transferidas para o setor de pediatria do Alberto Torres, que na semana passada chegou a abrir enfermaria extra para abrigar pacientes graves.

Além do alerta, os médicos explicam quando os pais devem procurar por uma unidade de pronto atendimento. “Aos primeiros sinais de cansaço, esforço respiratório, febre, falta de apetite, os pais devem procurar atendimento. E mais uma dica muito importante: se você tem um bebê muito pequeno evite lugares com aglomeração, fechados”, alerta a pediatra.

Em São Gonçalo, a secretaria municipal de Saúde está vacinando toda a população com mais de seis meses de idade contra a gripe. O imunizante está disponível em 43 unidades de saúde de segunda a sexta, das 8h às 17h. E aos sábados, a vacinação acontece nas clínicas da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, e Gonçalense do Mutondo, das 8h às 12h.