Foi apresentada a palestra 'Mundo das Emoções ? Gentileza gera Gentileza', que também faz parte do projetoDivulgação

São Gonçalo - Cerca de 250 alunos dos 3°, 4° e 5° anos do ensino fundamental da Escola Municipal Padre Cipriano Douma, na Trindade, participaram, nesta terça-feira (18), do Projeto de Vida e Educação para o Trânsito, desenvolvido pelo Departamento de Educação para o Trânsito da Secretaria de Transportes (Semtran) da Prefeitura de São Gonçalo.

O projeto reúne uma série de ações que visam resgatar, na comunidade escolar (incluindo pais, alunos e professores), gestos simples, valores esquecidos e atitudes diárias que promovam a reflexão e transformem comportamentos negativos em condutas de carinho, respeito e atenção.

Pela primeira vez, foi apresentada a palestra 'Mundo das Emoções – Gentileza gera Gentileza', que também faz parte do projeto e tem como objetivo sensibilizar os alunos do ensino fundamental a serem mais gentis uns com os outros. Durante a ação, foram apresentados vídeos que falavam sobre a história do Profeta Gentileza e enfatizavam as quatro principais práticas da gentileza: respeito, tolerância, empatia e solidariedade, ensinando os alunos como praticá-las no dia a dia. Além disso, trechos de filmes ilustraram o assunto.

"A palestra tem como finalidade promover a construção de cidadãos sadios, críticos, participativos e conscientes dos seus direitos e deveres, respeitando também os direitos e deveres dos seus semelhantes, gerando futuros motoristas cuidadosos e um trânsito mais humano. Nas palestras, buscamos debater temas cotidianos para termos um bom resultado no trânsito", destacou o secretário de Transportes, Fábio Lemos. Além da palestra, foram distribuídos panfletos, revistas e bótons cedidos pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro.