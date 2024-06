O programa Asfalta São Gonçalo é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura - Renan Otto

Publicado 19/06/2024 16:27

São Gonçalo - O programa Asfalta São Gonçalo segue levando melhorias para a vida de muitos gonçalenses. O programa, que já foi efetuado em vários bairros do município, teve início, nesta terça-feira (18), em três ruas do Mutuaguaçu e em uma no Pita. O Asfalta São Gonçalo tem como objetivo recapear as ruas do município. No Mutuaguaçu, o programa está asfaltando as ruas Inverno, Verão e Outono. Já no Pita, o trabalho teve início na Travessa Doutor Paulino Batista. Outras 13 ruas do Pita ainda receberão o programa.

O prefeito Capitão Nelson falou sobre a instalação do novo asfalto nas localidades. "Estamos fazendo o recapeamento dessas ruas com asfalto. A solicitação foi feita por moradores da área. As ruas estavam com asfalto desgastado e com muitos buracos. Vamos melhorar a vida de quem passa por aqui e do cidadão gonçalense", disse.

Paulo Roberto Ferreira Lima, de 69 anos, é morador da Rua Inverno há 25 anos e celebrou a instalação do novo asfalto em seu bairro. "Eu moro aqui há anos e nenhum prefeito mexeu aqui, nunca. Agora, o Capitão Nelson veio fazer isso por nós e estou agradecido. A rua estava com muitos buracos e a última vez que foi asfaltada foi há vários anos, após nós juntarmos o valor entre os moradores mesmo. Agora, vai ficar 100% melhor", disse.

O programa Asfalta São Gonçalo é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. Todo o material utilizado no recapeamento das ruas é produzido na Usina de Asfalto, localizada na Água Mineral. Apenas nos primeiros quatro meses de 2024, por exemplo, foram produzidos mais de 10 mil toneladas de asfalto no local.