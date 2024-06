Partage: programação especial focada na inclusão e valorização da comunidade LGBT - Reprodução

Partage: programação especial focada na inclusão e valorização da comunidade LGBTReprodução

Publicado 21/06/2024 17:37

São Gonçalo - Para celebrar o Mês do Orgulho LGBT+, o Partage São Gonçalo, em parceria com ONGs regionais, preparou uma programação especial focada na inclusão e valorização da comunidade LGBT+. As atividades visam promover a diversidade e igualdade, reforçando o compromisso do shopping com causas sociais importantes.

No dia 26 de junho, das 10h às 15h, acontecerá a 1ª Feira de Empregabilidade LGBT+ de São Gonçalo no Espaço Mais Conhecimento, localizado no segundo piso. Este evento inédito no shopping, realizado em parceria com a ONG Grupo Gay Atitude, organizadora da Parada LGBT de São Gonçalo, tem como objetivo promover a inclusão e diversidade no mercado de trabalho. A feira reunirá empresas e organizações comprometidas com a causa, oferecendo oportunidades de emprego e capacitação para a comunidade LGBT+. Os participantes poderão se conectar com recrutadores, participar de workshops e palestras, e conhecer iniciativas de empregabilidade inclusiva. Além disso, serão oferecidos diversos serviços e atividades, como orientação jurídica, apoio psicológico, e oficinas de capacitação. No dia 28 de junho, das 10h às 14h, será inaugurado o Centro de Referência LGBT+, um espaço único em São Gonçalo, localizado no 2º piso, ao lado da loja South. A inauguração contará com um Seminário que será realizado no espaço do lojista no 1º piso, ao lado da loja C&A. A temática do evento será sobre empregabilidade LGBT+, que discutirá os desafios e soluções para a inclusão no mercado de trabalho.

“O Partage São Gonçalo reafirma o seu compromisso com a diversidade, igualdade e inclusão. Estamos entusiasmados em colaborar com ONGs regionais para promover a valorização da comunidade LGBT+ e criar um ambiente mais justo e acolhedor para todos”, diz Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage São Gonçalo.



Serviço:

Mês do Orgulho no Partage São Gonçalo

1ª Feira de Empregabilidade LGBT+ de São Gonçalo – PSSG

Data: 26 de junho

Horário: 10h até 15h

Local: Espaço mais Conhecimento – 2º piso



Inauguração do Centro de Referência LGBT+ e Seminário sobre empregabilidade LGBT+

Data: 28 de junho, de 10h até 14h

Local: Espaço do lojista – 1º piso ao lado da loja C&A