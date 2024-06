Com novos consultórios e salas específicas para os serviços, a Mariléa Cardoso tem capacidade para atender 8 mil usuários - Renan Otto

Com novos consultórios e salas específicas para os serviços, a Mariléa Cardoso tem capacidade para atender 8 mil usuários Renan Otto

Publicado 22/06/2024 09:18

São Gonçalo - Mais dois bairros ganharam, na ultima quinta-feira (20), unidades de saúde revitalizadas. Os moradores do Jóquei receberam a USF Mariléa Cardoso; os do Recanto das Acácias, a USF David Capistrano. As unidades vão dar atendimento mais humanizado em ambientes adequados e dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As unidades são as 42ª e 43ª entregues pelo prefeito Capitão Nelson, respectivamente, completamente renovadas na alvenaria, no mobiliário e equipamentos.



“É sempre uma satisfação entregar mais uma unidade completamente revitalizada. Temos compromisso com São Gonçalo e quero uma cidade melhor. Hoje, as pessoas batem no peito com orgulho para falar que moram em São Gonçalo. Estamos trabalhando muito e o trabalho está sempre em primeiro lugar. Assim conseguimos mudar a cidade. Essa unidade é mais um exemplo disso. Agora, vocês têm um lugar para trabalhar dignamente e para atender bem os pacientes. Quem vem aqui, não vem à toa. Preciso do profissionalismo e do bom atendimento de vocês para tudo dar certo”, disse o prefeito Capitão Nelson, na entrega da USF do Jóquei.



Com novos consultórios e salas específicas para os serviços, a Mariléa Cardoso tem capacidade para atender 8 mil usuários com médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo.



Os programas da Atenção Básica também estão disponíveis com serviços de pré-natal, preventivo, puericultura, medição da pressão arterial e da glicose. Há também vacinação, serviço de curativo e exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.



As unidades de saúde de São Gonçalo estão sendo padronizadas e recebendo pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada e revisão elétrica – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.



“Nosso lema é trabalho e acolhimento para a população. A unidade anterior não dava qualidade nos atendimentos para os pacientes. Agora, com a nova estrutura, devemos atender bem as pessoas, devemos ser resolutivos. Nós estamos trabalhando muito e somos uma engrenagem. Todos têm que trabalhar bem para que a ponta funcione direito e não sobrecarregue a emergência. Somos servidores e estamos aqui para servir as pessoas”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.

David Capistrano

A unidade do Recanto das Acácias tem capacidade para atender 4 mil usuários com atendimentos médico e odontológico, além da equipe eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e que trabalha de maneira complementar e integrada aos outros profissionais.



Também estão disponíveis os programas da Atenção Básica com enfermeiro, técnico de enfermagem com serviços de pré-natal, puericultura, preventivo, aferição de pressão arterial e glicose, além de exames laboratoriais. Agentes comunitários de saúde darão o suporte para os agendamentos das consultas.



Unidades da rede básica entregues:



1 - Santa Luzia



2 - Robert Koch, Patronato



3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia



4 - José Avelino, Tribobó



5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra



7 - Badger da Silveira, Tribobó



8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte



9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



10 - Aníbal Porto, Monjolos



11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



12 - Luiza de Marillac, Novo México



13 - Irmã Dulce, Trindade



14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei



16 - Getúlio Vargas, Boa Vista



17 - Candoza



18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia



19 - Anaia



20 - Victor Chimelly, Paiva



21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador



22 - Neuza Goulart, em Palmeiras



23 - José Bruno Neto, Boa Vista



24 - Altair da Silva, Mutuá



25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



27 - Adolfo Lutz, Amendoeira



28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



29 - Bento da Cruz, Porto Novo



30 - Louis Pasteur, Guaxindiba



31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina



32 - Doutel de Andrade, Maria Paula



33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê



34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



35 - Clínica Gonçalense do Colubandê



36 - Bocayuva Cunha, Gradim



37 - Roberto Silveira, Vista Alegre



38 - Albert Sabin, Salgueiro



39 - Elza Borges, Santa Luzia



40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



41 - Josias Muniz, Arrastão



42 - Mariléa Cardoso, Jóquei



43 - David Capistrano, Recanto das Acácias



Postos em obra de revitalização e construção



1 - Bandeirantes



2 - Itaúna



3 - Clínica Lagoinha



4 - Vista Alegre



5 - Água Mineral



6 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



7 - Clínica de Neves