A iniciativa Fortalece São Gonçalo foi apresentada pela oficial nacional do ONU-Habitat para o Brasil, Rayne Ferretti MoraesJulio Diniz

Publicado 22/06/2024 09:35

São Gonçalo - A tarde da ultima quarta-feira (19) foi de celebração de resultados para a Prefeitura de São Gonçalo, que apresentou o Plano Estratégico Novos Rumos em Ação e a iniciativa Fortalece São Gonçalo, uma parceria com o ONU-Habitat, em um evento realizado no Teatro Municipal de São Gonçalo.

Foram apresentados os avanços realizados pela Prefeitura a partir da implantação do Plano Estratégico Novos Rumos. O plano foi lançado em 2021, no início da gestão do prefeito Capitão Nelson, pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), na época sob o comando de Douglas Ruas, atual secretário de Estado das Cidades.

“Tínhamos a necessidade de uma secretaria específica para planejamentos, elaboração de projetos e para fazer a integração entre as secretarias municipais. A partir daí, criamos a Semgipe. Não podíamos ficar perdendo recursos por falta de projetos para a cidade. As coisas não são fáceis. Só tenho a agradecer a todos que vem fazendo acontecer aqui na cidade. Eu sou um só, dependo de parcerias com deputados estaduais, federais, com o governador Cláudio Castro, que tem demonstrado ser um grande parceiro da cidade de São Gonçalo. Dependo também dos secretários e dos subsecretários, porque a ponta da linha é de extrema importância no atendimento à população”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O prefeito destacou ainda a importância do Plano Estratégico Novos Rumos para as gestões futuras na cidade de São Gonçalo, que estarão norteadas por um plano de ações bem estruturado, que oferece uma base para a execução de ações assertivas e que venham beneficiar diretamente a população. Capitão também exaltou os avanços que o município fez, atendendo a metas pré-estabelecidas no Novos Rumos, em especial na área da saúde, com a construção do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) e das construções e reformas de novas unidades de saúde e clínicas. “O Plano Estratégico Novos Rumos foi concebido para nortear a administração sobre como planejar e executar ações a médio e longo prazos. Foi um plano construído a muitas mãos, que vem transformando São Gonçalo e deixando um legado na administração pública”, disse a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana.

A secretária também destacou a importância das metas previstas pelo plano estarem em sintonia com a agenda 2030 da ONU, com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, norteadas pela erradicação da pobreza, proteção do meio ambiente e o clima e garantir que a população possa desfrutar de paz e de prosperidade.

O Novos Rumos teve uma apresentação realizada pela ex-secretária da Semgipe, Maria Gabriela Bessa, atual subsecretária executiva da Secretaria de Estado das Cidades, que detalhou os principais avanços realizados nos eixos estratégicos do plano: Cidade Segura, Cidade Saudável, Cidade Justa e Inclusiva, Cidade Bem Cuidada e Organizada e Gestão eficiente e Transparente. ”Hoje estamos celebrando o fato de termos atingido 85% das metas previstas originalmente no plano, que estão em andamento ou já foram concluídas, o que mostra o trabalho e toda a dedicação da gestão do prefeito Capitão Nelson para entregarmos a política pública de qualidade. O prefeito é um líder nato e sua garra motiva todo o secretariado, que trabalha de forma integrada, convergindo para o mesmo ponto. O trabalho técnico, junto com a atuação política, é o que vem trazendo esses frutos”, disse Maria Gabriela Bessa.

“A gente sempre teve aqui a desculpa de que era muito difícil fazer. O prefeito Capitão Nelson, quando assumiu, falou: ‘A mesmice eu não quero fazer. Não existe dificuldade que não possa ser superada com trabalho’. Sob a liderança do prefeito, fizemos os servidores entenderem que poderia sim, ser feito diferente, com todos seguindo no mesmo rumo. Hoje, vimos esse trabalho de união, dedicação, de colocar o cidadão à frente do nosso trabalho, como objetivo principal das políticas públicas que são desenvolvidas”, disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, que relembrou os desafios ao assumir, na época, a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

A iniciativa Fortalece São Gonçalo foi apresentada pela oficial nacional do ONU-Habitat para o Brasil, Rayne Ferretti Moraes. A parceria entre Prefeitura de São Gonçalo e o ONU Habitat tem objetivo de fortalecer a estrutura da gestão urbana do município de São Gonçalo, para planejar e implementar políticas públicas que acelerem a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU no âmbito municipal. O Fortalece São Gonçalo prevê o desenvolvimento de um observatório de políticas públicas, um laboratório urbano sustentável, diagnóstico de segurança urbana, oficinas de desenhos de espaços públicos e um programa de capacitação no uso de dados.