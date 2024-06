Na grande final, em um jogo emocionante e repleto de rally, as meninas do Colégio Santa Terezinha se tornaram tricampeãs do JESG - Luiz Carvalho

Publicado 22/06/2024 09:54

São Gonçalo - Pelo terceiro ano consecutivo, os times feminino e masculino do Colégio Santa Terezinha foram os grandes campeões do vôlei dos Jogos Escolares de São Gonçalo (JESG). As partidas das finais que os consagraram como tricampeões do JESG aconteceram na tarde da última quinta-feira (20), na quadra do próprio colégio, com a participação dos times Ceiva Escola Cristã, Colégio Rui Barbosa, Colégio Odetie São Paio, Colégio Batista de Laranjal, Colégio Estadual Diaz André e Colégio Jean Piaget.

A competição é realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer e pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo e está em sua XXVI edição. O terceiro lugar entre os times femininos ficou com o Ceiva Escola Cristã, que venceu por 2 sets a 1 o Colégio Rui Barbosa. O primeiro set foi vencido por 21 a 19 pelo Ceiva, que perdeu o segundo set pelo mesmo placar para o Colégio Rui Barbosa. O terceiro e decisivo set foi vencido por total domínio do Ceiva por 15 a 4.

Na grande final, em um jogo emocionante e repleto de rally, as meninas do Colégio Santa Terezinha se tornaram tricampeãs do JESG ao vencer por 2 a 0 o Colégio Odete São Paio. O primeiro set foi vencido com a grande vantagem de 21 a 6 pelo Santa Terezinha, que no segundo set relaxou um pouco mais, mas mesmo assim não conseguiu ser superado pelo time do Odete São Paio, vencendo por 21 a 12. Já entre as equipes masculinas, a terceira colocação ficou com o Colégio Batista de Laranjal ao vencer por 2 a 1 o Colégio Diaz André. O primeiro set da partida foi eletrizante, sendo vencido por 21 a 13 pelo Batista de Laranjal. O segundo set foi vencido por 21 a 12 pelo Colégio Diaz André, que contou com grande apoio da torcida. No terceiro set, o Batista Laranjal voltou a vencer, superando o Diaz André por 15 a 11.

Em uma partida acirrada, a grande final masculina começou com muita vibração. O placar começou apertado no primeiro set, mas logo os meninos do Santa Terezinha venceram o Colégio Jean Piaget por 21 a 12. Já no segundo set, o time do Jean Piaget não esmoreceu e com muita garra venceu por 21 a 18. E, pra fechar o jogo da final masculina, o Colégio Santa Terezinha venceu por 15 a 10. Ao todo, 48 escolas das redes estadual, municipal e particular estão participando da XXVI edição do JESG, que conta com cinco modalidades, sendo futsal, vôlei, basquete, handebol e queimada. No início de junho, os times femino e masculino do Odete São Paio venceram as finais do futsal. Os jogos do basquete serão iniciados na próxima terça-feira (25), no Colégio Odete São Paio.