Casa das Artes de São Gonçalo: exibição de documentário no cineclube e uma oficina de stencilAlexandre de Sa

Publicado 22/06/2024 09:49

São Gonçalo - A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo convida a população gonçalense para mergulhar na cultura Hip Hop, com atividades realizadas neste sábado (22) e também no dia 29, na Casa das Artes de São Gonçalo, com exibição de documentário no cineclube e uma oficina de stencil. A programação é realizada através da primeira parceria da Prefeitura com o Museu do Ingá. O cineclube terá exibição do documentário “Style Wars”, de Tony Silver e Henry Chalfant, um marco da cultura underground que retrata os conflitos sociais dos anos 70, influenciando gerações de artistas.

No local também serão realizadas oficinas de stencil, usando desenhos de Street Art para criar composições rápidas e precisas, ideais para camisetas, objetos e painéis. Serão dias para explorar novas formas de expressão e mergulhar na vibrante arte urbana. Uma oportunidade única para os fãs de Hip Hop. A Casa das Artes também realiza a exposição Quintessência, que conta com fotos de artistas, de movimentos culturais da cidade, quadros com grafiti e muitos itens referentes à cultura Hip Hop em São Gonçalo.



Programação:

Sábados: 22 e 29 de junho



Oficinas de Stencil



10h30 às 11h30; 13h30 às 15h; 15h30 às 16h30



Cineclube

10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30



Exposição



A exposição ‘Quintessência’ pode ser visitada de quarta a domingo, de 10h às 18h. Entrada gratuita. A Casa das Artes fica na Rua Moreira César, S/N – Zé Garoto, São Gonçalo.