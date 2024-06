Unidade de Água Mineral: ambientes humanizados e climatizados - Renan Otto

Publicado 22/06/2024 18:17

São Gonçalo - Mais uma grande conquista entregue para a população gonçalense. A nova Unidade de Saúde da Família (USF) de Água Mineral foi inaugurada, nesta sexta-feira (21), pelo prefeito Capitão Nelson. A construção está localizada na Avenida Salvatori, 2.160, e substituirá a antiga unidade – uma pequena casa com poucos cômodos. A USF é a 44ª entregue pela gestão.

“É uma satisfação entregar esta unidade digna para os profissionais trabalharem e atenderem bem os pacientes. Mais de 90% da população de São Gonçalo usam o SUS (Sistema Único de Saúde). É uma área que precisa de atenção e nós precisamos de muito trabalho e recursos. Estamos deixando um legado com planejamento para que tenha continuidade. Agora, peço que os funcionários cuidem bem das pessoas”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A USF tem cinco consultórios, dois consultórios ginecológicos com banheiro, consultório odontológico, escovódromo, salas de vacina, inalação, curativo, esterilização, coleta de sangue e observação, multiuso, administração, espera, recepção, farmácia, copa, almoxarifado, banheiros para funcionários e adaptados para pessoas com deficiências (PCD).

“Esta é mais uma conquista para São Gonçalo. Basta olhar para o outro lado da rua, uma unidade física que não permitia a equipe prestar um bom serviço porque não tinha condições para trabalhar, não tinha como receber bem a população. Elaboramos o projeto da unidade nova e hoje estamos entregando. Esta é uma conquista de todos, mas principalmente da população. Tenho certeza de que o trabalho de vocês vai triplicar com essa unidade. Vamos acolher bem a população para avançar nesse processo de transformação”, pediu o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria de Saúde, a unidade de Água Mineral tem ambientes humanizados e climatizados. Os postos em construção são padronizados e recebem adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“Estamos entregando uma unidade maravilhosa, de primeira linha, melhor do que muita unidade particular. Tudo isso é importante, mas mais importante é o atendimento e a orientação que o profissional de saúde tem que oferecer para as pessoas. A saúde é uma engrenagem. Se alguma peça quebrar ou for ruim, nada funciona direito. Além disso, quem for trabalhar aqui, deve lembrar que tem que cuidar muito bem da unidade”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.