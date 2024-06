Para além das salas de aula, a população poderá saber sobre o projeto 'Águas de Guanabara' na exposição TransforMAR - Fábio Guimarães

Para além das salas de aula, a população poderá saber sobre o projeto 'Águas de Guanabara' na exposição TransforMARFábio Guimarães

Publicado 22/06/2024 18:10

São Gonçalo - Alunos do 4° ano do ensino fundamental do Ciep 250 Rosendo Rica Marco, no Gradim, receberam, nesta sexta-feira (21), uma palestra que explica o trabalho realizado pelos pescadores nas ações do ‘Projeto Águas da Guanabara’. Financiado e desenvolvido pela Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio de diversas secretarias da Prefeitura de São Gonçalo, o projeto visa a recuperação do meio ambiente através da remoção de resíduos.

Os pescadores se reúnem cerca de três vezes por semana e recolhem os resíduos que são descartados de forma irregular nos rios e desaguam na Baía de Guanabara. Além de causar a degradação do meio ambiente e da atividade pesqueira, os resíduos prejudicam também a flora e a fauna local. Na última segunda-feira (17), teve início a sétima turma do grupo em São Gonçalo.

Nas escolas, representantes do projeto, junto com pescadores, falam sobre a importância do trabalho de forma teórica e prática, com atividades lúdicas, como estender uma rede de pesca no meio da sala de aula para que as crianças tentem tirar sacolas plásticas, mostrando como o lixo fica agarrado e prejudica a atividade pesqueira.

A coordenadora do projeto e representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Glauce Batista, falou sobre a importância do projeto nas escolas municipais."O nosso trabalho nas escolas fala sobre educação ambiental. O pescador vem para a escola com a gente por ser o mais impactado pela poluição, porque os peixes diminuem, redes de pesca são perdidas com o lixo grudado e a hélice do motor também é danificada com os detritos na água. Então, entender sobre educação ambiental é importante. A partir daí, conversamos com as crianças sobre a importância de preservar o meio ambiente", afirmou.

Para além das salas de aula, a população de São Gonçalo poderá saber um pouco mais sobre o projeto 'Águas de Guanabara', na exposição TransforMAR, que busca expor um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo projeto, com um acervo do que foi capturado pelos pescadores, fotos e um barco de madeira, das 10h às 22h, no São Gonçalo Shopping. A exposição acontece até o dia 25 de agosto. Os pescadores, que recebem uma remuneração para atuarem no 'Águas de Guanabara', retiram da baía, rios, praias, ilhas e mangues tudo o que não pertence à natureza. O projeto desenvolve atividades em outros municípios, como Itaboraí e Magé.