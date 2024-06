No evento foram abordadas questões conceituais, diretrizes e regras para o registro correto dos atendimentos - Divulgação

Publicado 22/06/2024 18:03

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae-RJ, realizou uma capacitação para sua equipe de atendimentos, na ultima quinta-feira (20). O objetivo é aprimorar o atendimento na Casa do Empreendedor de São Gonçalo, garantindo a qualidade do registro no Sistema de Atendimento e Relacionamento Sebrae (SAS) e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

"Esse tipo de capacitação é fundamental para que nossas equipes estejam sempre atualizadas, a fim de prestar o melhor atendimento à população que vem procurar os serviços da Casa do Empreendedor", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu. Foram abordadas questões conceituais sobre a estrutura de atendimento, suas diretrizes e as regras para o registro correto dos atendimentos. Os atendentes puderam revisar, na prática, como realizar um registro adequado no sistema de atendimento SAS. Além disso, também foi destacada a importância de atualizar o cadastro dos usuários, informando-os sobre a LGPD e, principalmente, mantendo os meios de contato atualizados.

Os empreendedores do município ou mesmo quem deseja iniciar como microempreendedor individual (MEI) podem ser atendidos em dois locais na cidade: na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica no Partage Shopping, ou na Casa do Empreendedor, no Centro.



Serviço

Casa do Empreendedor

Endereço: Rua Coronel Moreira César, s/n – Centro (em frente à Cedae)

Telefone: 2199-6483 | 99945-1618

Atendimento: 10:00 às 16:00



Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Avenida Presidente Kennedy, 425, loja 178, primeiro piso.

Atendimento: 9h às 17h