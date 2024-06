Diversas barracas foram colocadas no pátio do Lavourão para que as artesãs da cidade pudessem comercializar seus produtos - Julio Diniz

Publicado 22/06/2024 18:21

São Gonçalo - O Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte, recebeu mais uma edição da 'Feira Aduke – Muito Amada', nesta sexta-feira (21), uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, e da Secretaria de Turismo e Cultura.

A feira, que também conta com apoio do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção de Igualdade Racial e Étnica de São Gonçalo (COMIRSG), Dom Sarau, UNEGRO e Dandaras para Sempre, proporciona aos empreendedores locais a oportunidade de apresentar seus trabalhos artesanais e gastronômicos, destacando a riqueza da cultura local. Diversas barracas foram colocadas no pátio do Lavourão para que as artesãs da cidade pudessem comercializar seus produtos. Entre as opções era possível encontrar bijuterias, mudas de plantas com vasos personalizados, roupas, bolsas e acessórios de crochê, cosméticos, sabonetes artesanais, além de doces e salgados.

“Com muita satisfação mantemos a Feira Aduke há mais de três anos em atividade em São Gonçalo, uma mostra repleta de talentosos gonçalenses”, disse a coordenadora de Igualdade Racial, Daniele Fontoura.

A feira também recebeu atrações culturais organizadas pelo coletivo de arte Dom Sarau, que reuniu apresentações de música e poesias.