Moradores receberam informações sobre evacuação ordenada em direção ao ponto de apoio e abrigos temporários, além de apoio em caso de deslizamento real - Divulgação

Moradores receberam informações sobre evacuação ordenada em direção ao ponto de apoio e abrigos temporários, além de apoio em caso de deslizamento real Divulgação

Publicado 22/06/2024 18:55

São Gonçalo - Com o objetivo de capacitar os moradores sobre como agir no deslocamento de suas casas de forma segura em caso de desastres naturais, a Subsecretaria de Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realizou mais um exercício simulado de desocupação no bairro Gradim, na manhã deste sábado (22). A ação, que faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente, aconteceu na Travessa Dr. Gradim.

“Um dos objetivos do simulado é garantir a segurança e o bem-estar da população gonçalense em caso de risco de deslizamento”, disse o major Felipe Assunção, subsecretário de Defesa Civil.

Durante o exercício de simulação, os moradores receberam informações sobre evacuação ordenada em direção ao ponto de apoio, abrigos temporários e apoio em caso de deslizamento real e foram alertados sobre a importância de seguir as instruções da equipe técnica da Defesa Civil. Para que haja familiarização dos moradores com o som da sirene, equipes da Defesa Civil acionaram as sirenes durante o simulado.Os moradores do Gradim também receberam serviços como aferição de pressão realizada por servidores da Atenção Básica da Secretaria de Saúde e atendimentos odontológicos realizados na van odontomóvel.

As crianças da comunidade puderam interagir com um jogo elaborado pela Defesa Civil com a Secretaria de Comunicação Social onde os participantes podem aprender as noções de segurança de forma lúdica e interativa. “Essa interação através do joguinho aumenta a quantidade de pessoas envolvidas no exercício de simulação”, afirmou o major.

A Defesa Civil de São Gonçalo realiza constantemente eventos de capacitação e treinamentos para seus servidores e também junto à população para enfrentamento dos períodos de chuvas e prevenção de desastres como deslizamentos de terra e encostas.O simulado de desocupação é feito mensalmente nas comunidades atendidas pelo Sistema de Alerta e Alarme por sirenes.