A corrida, que teve inscrições gratuitas, foi marcada por muita animação e entrega dos participantes - Julio Diniz

Publicado 23/06/2024 12:14

São Gonçalo - A nova febre entre os amantes do esporte chegou para ficar em São Gonçalo. Pela segunda vez no ano, a cidade recebeu a tradicional corrida de rua do Projeto de Braços Abertos. Dessa vez, mais de mil pessoas acordaram cedo, neste domingo (23), para participar da corrida de cinco quilômetros, que teve saída na Praça da Trindade e seguiu pelas ruas do bairro.

O projeto conta com apoio da Prefeitura de São Gonçalo, através das secretarias de Esporte e Lazer, Transportes, Ordem Pública e a Guarda Municipal, e patrocínio da Enel Distribuição Rio por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer.

“Estamos sempre trabalhando para fomentar a prática esportiva na nossa cidade. Diariamente oferecemos atividades físicas em todos os cantos de São Gonçalo para todas as idades. É gratificante ver a quantidade de gonçalenses envolvidos nessa grande iniciativa”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade.

A corrida, que teve inscrições gratuitas, foi marcada por muita animação e entrega dos participantes. Em 16 minutos e 56 segundos, o gonçalense André Lima, de 39 anos, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. O corredor é bicampeão da corrida de Braços Abertos, tendo ganhado também a primeira edição da iniciativa em São Gonçalo, que aconteceu em fevereiro deste ano, no Colubandê.

“Comecei a correr dois meses antes do início da pandemia e desde então não parei mais. Já participei de provas no Brasil e no exterior, mas correr na minha cidade tem um gostinho especial, estou muito feliz”, disse André.

Agentes das secretarias de Transportes e de Ordem Pública auxiliaram o trânsito no local, que precisou ser interditado em alguns trechos. Logo com o fim da mini corrida, dedicada apenas às crianças, o trânsito nas vias foi liberado.