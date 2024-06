Além da aula de crochê, o CERPI oferece oficinas de corte e costura, letramento e alfabetização, sala de leitura, ginástica e rodas de conversa - Fábio Guimarães

Além da aula de crochê, o CERPI oferece oficinas de corte e costura, letramento e alfabetização, sala de leitura, ginástica e rodas de conversaFábio Guimarães

Publicado 25/06/2024 23:08 | Atualizado 25/06/2024 23:08

São Gonçalo - O Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa (CERPI), equipamento vinculado à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, que fica no Jardim Catarina, está oferecendo mais uma atividade com ganhos terapêuticos: o crochê de dedo.

A prática é repleta de benefícios para os idosos, como o desenvolvimento das habilidades motoras finas, melhora na concentração, estimula a criatividade e ajuda a diminuir a ansiedade e a depressão.

No CERPI, a aula é ministrada voluntariamente por Maria Inês Deives, de 74 anos, que perdeu a visão em 2018 após ser diagnosticada com glaucoma. Inês trabalhou por 40 anos com técnica de enfermagem, mas sempre se dedicou a criar artesanatos e a técnica do crochê. “Assim que perdi a visão busquei formas de não cair de vez numa depressão, e o crochê sempre foi uma paixão, que faço com todo amor e dedicação. Percebi que parada eu não poderia ficar, tive que me adaptar a minha nova realidade e agora consigo ensinar o crochê de dedo para todos os meus amigos do CERPI”, disse Maria Inês, que além de professora também participa das atividades oferecidas pelo equipamento.

A moradora do Jardim Catarina, Maria Cecília Fonseca, de 64 anos, participou nesta segunda-feira (24) de sua primeira aula de crochê de dedo e ficou admirada com a trajetória de sua professora. “Linda a história da Maria Inês, que não se deixou abalar com a perda da visão e hoje ensina o crochê de dedo a tantas pessoas. Faço aula de corte e costura no CERPI e, quando fiquei sabendo do crochê de dedo, logo me interessei porque não tinha ideia de que seria possível fazer tantas coisas sem a agulha. Gostei muito dessa primeira aula, tenho certeza que vou me aprimorar com o tempo”, afirmou Maria Cecília.

E com o objetivo de promover a inclusão, o CERPI agora conta com um exemplar do Estatuto do Idoso em braile, fazendo com que todos os idosos saibam seus direitos. Além da aula de crochê, o CERPI oferece oficinas de corte e costura, letramento e alfabetização, sala de leitura, ginástica e rodas de conversa. O equipamento é formado por uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, pedagogos e educadores. Idosos acima de 60 anos que tiverem interesse em participar das atividades oferecidas no CERPI podem ir até a unidade, que fica na Av. Dr. Albino Imparato, 1.501, no Jardim Catarina, e solicitar a ficha de inscrição.