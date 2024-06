São Gonçalo: sediando festival de bandas escolares - Reprodução

Publicado 26/06/2024 09:00

São Gonçalo - O Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal, se prepara para sediar, mais uma vez, um festival de bandas escolares. O festival de música “Cia de Artes Musicais Força & Garra” acontece no próximo sábado (29), a partir das 9h, e conta com a participação de 13 bandas escolares, de seis municípios diferentes.

A banda Companhia de Artes Musicais Força e Garra é composta por alunos do Estephânia de Carvalho e regida, atualmente, pelos maestros Heloisio Costa e Leonardo Souza, professores de música da unidade. “A Cia de Artes Musicais Força & Garra continua fazendo Música por Música desde 1987. No último sábado do mês de junho, realizaremos um encontro musical, onde diferentes corporações musicais de diferentes municípios vêm dividir sons e emoções. Temos um grande orgulho de estar fazendo música em diferentes setores: musicalização infantil, coral, flauta doce, banda e orquestra”, disse a diretora Claudia Fontoura.

Bandas participantes



1. Nossa Senhora da Penha- Niterói

2. Dragões do Catarina - São Gonçalo

3. Sagrada Família – Niterói

4. Menaldo -Saquarema

5. Vieira Brum - São Gonçalo

6. Orquestra Saquarema

7. JSM-Saquarema

8. Amaral Peixoto- São Gonçalo

9. Jornalista Alberto Torres - Itaboraí

10. Joana Benedita - Maricá

11. Funchal - Cachoeiras de Macacu

12. COMSERP - São Gonçalo

13. Força e Garra - Anfitriã