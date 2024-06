Foram dadas também orientações sobre a importância da conservação dos ecossistemas naturais, que ajudam a mitigar os impactos dos fenômenos climáticos extremos. - Renan Otto

Publicado 26/06/2024 08:56

São Gonçalo - A Subsecretaria de Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta terça-feira (25), o projeto “Defesa Civil Verde”, no Partage Shopping. A ação faz parte do mês do meio ambiente e visa conscientizar e incentivar o cuidado com o meio ambiente por parte da população. A ação contou com o apoio também das secretarias de Conservação e de Meio Ambiente.

No local, agentes da Defesa Civil realizaram a distribuição, de forma gratuita, de 300 mudas de plantas para a população. Além disso, foram dadas também orientações sobre a importância da conservação dos ecossistemas naturais, que ajudam a mitigar os impactos dos fenômenos climáticos extremos.

Segundo o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assunção, esse projeto é realizado todos os anos no mês do meio ambiente e é importante para incentivar a presença do 'verde' para os gonçalenses."O projeto Defesa Civil Verde é uma ação realizada em homenagem ao mês de junho, considerado o mês do meio ambiente. Para a Defesa Civil, é uma honra muito grande poder participar de uma ação junto com as secretarias de Conservação, que forneceu as mudas distribuídas por nós aqui hoje, e a Secretaria de Meio Ambiente, que é a protagonista do mês de junho e faz um trabalho tão belo nas APAs de Maria Paula e do Engenho Pequeno. Para as pessoas que gostam de plantas e recebem essas mudas, ações como essa são simbólicas, mas valiosas", afirmou.



Uma das pessoas que recebeu uma das mudas foi a técnica de enfermagem Esmeralda Maria Ferreira, de 60 anos, moradora do Jóquei. "Eu estava passando por aqui e vi eles distribuindo, foi quando decidi pegar uma muda. Eu peguei uma suculenta e gosto muito. Tenho até outras árvores em casa, tenho manga, acerola, fui criada em fazenda, no interior de Minas Gerais, e gosto muito do verde", disse ela, que mora em São Gonçalo há 40 anos.